Песков заявил об отсутствии обсуждений запрета на выезд россиян из страны

При этом бронировать время потребуется не на всех пунктах пропуска, а только на тех, где водители вынуждены стоять по 10-15 дней. К наиболее проблемным пунктам Москвичев отнес 5-7 КПП, в том числе «Верхний Ларс» на границе Северной Осетии и Грузии и «Соловьевск» между Россией и Монголией. Согласно законопроекту, поправки должны вступить в силу с 1 марта.