Песков заявил об отсутствии обсуждений запрета на выезд россиян из страны
В Кремле не обсуждают идею ограничить выезд россиян из страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, в Кремле не обсуждаются», – ответил Песков на вопрос, есть ли опасность запрета на выезд из России и обсуждаются ли такие ограничения в Кремле.
Ранее сегодня в Госдуме подготовили поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», согласно которым автомобилям придется резервировать дату и время для пересечения границы. Такие поправки подготовил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Позже он уточнил, что эти изменения коснутся только грузовых автомобилей.
По его словам, грузовые машины будут проходить границу по электронной очереди, ограничение не будет распространяться на легковые и частные автомобили. Депутат подчеркнул, что дата введения будет уточняться. «Скорее всего, это будет с 1 сентября», – уточнял он.
При этом бронировать время потребуется не на всех пунктах пропуска, а только на тех, где водители вынуждены стоять по 10-15 дней. К наиболее проблемным пунктам Москвичев отнес 5-7 КПП, в том числе «Верхний Ларс» на границе Северной Осетии и Грузии и «Соловьевск» между Россией и Монголией. Согласно законопроекту, поправки должны вступить в силу с 1 марта.