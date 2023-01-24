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Песков заявил об отсутствии обсуждений запрета на выезд россиян из страны

Ведомости

В Кремле не обсуждают идею ограничить выезд россиян из страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, в Кремле не обсуждаются», – ответил Песков на вопрос, есть ли опасность запрета на выезд из России и обсуждаются ли такие ограничения в Кремле.

Ранее сегодня в Госдуме подготовили поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», согласно которым автомобилям придется резервировать дату и время для пересечения границы. Такие поправки подготовил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Позже он уточнил, что эти изменения коснутся только грузовых автомобилей.

Ранее по теме: В Госдуме уточнили детали поправок о брони для пересечения границы на авто

По его словам, грузовые машины будут проходить границу по электронной очереди, ограничение не будет распространяться на легковые и частные автомобили. Депутат подчеркнул, что дата введения будет уточняться. «Скорее всего, это будет с 1 сентября», – уточнял он.

При этом бронировать время потребуется не на всех пунктах пропуска, а только на тех, где водители вынуждены стоять по 10-15 дней. К наиболее проблемным пунктам Москвичев отнес 5-7 КПП, в том числе «Верхний Ларс» на границе Северной Осетии и Грузии и «Соловьевск» между Россией и Монголией. Согласно законопроекту, поправки должны вступить в силу с 1 марта.

Ранее по теме: В Госдуме предложили резервировать даты для пересечения границы на авто

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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