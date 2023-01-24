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Госдума приняла во втором чтении проект о публикации деклараций в обобщенном виде

Ведомости

Законопроект о публикации декларации о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов в обобщенном виде, без персональных данных был принят во втором чтении, пишут «РИА Новости». 

23 января комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы. Из нее следует, что информация о доходах и имуществе федеральных парламентариев будет публиковаться в «обобщенном виде», а доступ к декларациям будет осуществляться в порядке, который установят палаты Федерального собрания.

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что, несмотря на то что декларации о доходах чиновников и парламентариев больше не будут публиковаться, антикоррупционные органы продолжат их проверять.

Как писали ранее «Ведомости», декларации депутатов и сенаторов не будут публиковаться уже с этого года. Об этом сообщил источник в комитете ГД по госстроительству и подтвердил его председатель Павел Крашенинников. Сведения перестанут публиковать с 1 марта, после чего будет представлена лишь обобщенная информация о декларациях парламентариев: сколько деклараций было подано, сколько не подано, были ли в них выявлены нарушения и т. д.

Президент Владимир Путин 29 декабря 2022 г. подписал указ об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции. Один из пунктов указа говорит о том, что размещение в интернете сведений о доходах и имуществе, которые предоставляются в соответствии с законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, «для опубликования не осуществляются».

Ранее по теме: Декларации депутатов Госдумы и сенаторов перестанут публиковать уже с этого года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных