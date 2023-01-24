Госдума приняла во втором чтении проект о публикации деклараций в обобщенном виде
Законопроект о публикации декларации о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов в обобщенном виде, без персональных данных был принят во втором чтении, пишут «РИА Новости».
23 января комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы. Из нее следует, что информация о доходах и имуществе федеральных парламентариев будет публиковаться в «обобщенном виде», а доступ к декларациям будет осуществляться в порядке, который установят палаты Федерального собрания.
Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что, несмотря на то что декларации о доходах чиновников и парламентариев больше не будут публиковаться, антикоррупционные органы продолжат их проверять.
Как писали ранее «Ведомости», декларации депутатов и сенаторов не будут публиковаться уже с этого года. Об этом сообщил источник в комитете ГД по госстроительству и подтвердил его председатель Павел Крашенинников. Сведения перестанут публиковать с 1 марта, после чего будет представлена лишь обобщенная информация о декларациях парламентариев: сколько деклараций было подано, сколько не подано, были ли в них выявлены нарушения и т. д.
Президент Владимир Путин 29 декабря 2022 г. подписал указ об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции. Один из пунктов указа говорит о том, что размещение в интернете сведений о доходах и имуществе, которые предоставляются в соответствии с законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, «для опубликования не осуществляются».