Шольц заявил, что не знает стоимость поставки танков Leopard 2 Украине
Стоимость поставки танков Leopard 2 Украине неизвестна, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Тем не менее эти расходы Германия «понесет сама», отметил он.
«Я не могу этого точно сказать, но мы их сами понесем», – сказал Шольц, отвечая на вопрос, сколько будет стоить поставка немецкий танков Украине (цит. по «РИА Новости»).
Сегодня днем агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Шольца сообщило, что ФРГ объявила об отправке Украине 14 танков Leopard 2. Танки немецкого производства будут поступать со складов вооруженных сил Бундесвера. Согласно заявлению, Германия также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину.
Позже министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что танки Leopard 2 будут поставлены Украине не ранее, чем через 3-4 месяца. Он отметил, что все шаги, которые касаются поддержки украинской стороны, Германия предпринимает в согласовании со своими союзниками, ориентируясь на то, чтобы самой не стать стороной конфликта.
Данное решение Германии посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал крайне опасным. По его словам, это переводит украинский конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям немецких политиков о нежелании Германии втягиваться в него. Он заявил, что это вновь доказывает, что Германия, как и ее союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении конфликта на Украине. Страна настроена на его эскалацию и «неограниченную накачку» Киева новыми вооружениями, добавил он.
Осенью прошлого года Шольц заявил, что западные страны собираются обеспечить оказание помощи Украине «на десятилетия вперед». Канцлер Германии говорил, что считает поддержку Украины Евросоюзом «правильным геополитическим решением». Он подчеркивал, что ЕС будет оказывать Киеву помощь, сколько будет нужно.