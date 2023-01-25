Шольц заявил, что не знает стоимость поставки танков Leopard 2 Украине

Данное решение Германии посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал крайне опасным. По его словам, это переводит украинский конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям немецких политиков о нежелании Германии втягиваться в него. Он заявил, что это вновь доказывает, что Германия, как и ее союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении конфликта на Украине. Страна настроена на его эскалацию и «неограниченную накачку» Киева новыми вооружениями, добавил он.