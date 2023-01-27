Глава бундесвера исключил поставки истребителей Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус исключил возможность поставок Украине истребителей, о чем он заявил в интервью газете Sueddeutsche.
«Я думаю, что об этом не может быть и речи... Истребители представляют собой гораздо более сложные системы, чем боевые танки, они имеют совершенно иной радиус действия и огневую мощь... В противном случае мы бы пошли на такой шаг, от которого я бы сейчас очень предостерегал бы», – приводит его слова «РИА Новости».
Ранее возможность поставок Киеву истребителей исключил и канцлер ФРГ Олаф Шольц, передавала газета Politico. Невозможной отправку самолетов считает также и Вашингтон, поскольку США не хотят пересекать «красную линию», пояснил один из дипломатов. В то же время, указывало издание, такие линии уже заявлялись прежде: например, при обсуждении поставок РСЗО HIMARS или танков Abrams. При этом ранее готовность поставить Киеву советские истребители выразила Словакия, а американские F-16 – Нидерланды.
Вечером 25 января стало известно, что США передадут Украине 31 танк M1 Abrams. Такое количество танков решено передать в связи с тем, что 31 танк M1 Abrams – это эквивалент «одного украинского танкового батальона». Незадолго до этого Берлин сообщил о планах поставить ВСУ 14 танков Leopard 2. Танки немецкого производства будут поступать со складов бундесвера. Согласно заявлению канцлера Олафа Шольца, Германия также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину.
На фоне сообщений о передаче Киеву танков в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины.