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Политика

Глава бундесвера исключил поставки истребителей Украине

Ведомости

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил возможность поставок Украине истребителей, о чем он заявил в интервью газете Sueddeutsche.

«Я думаю, что об этом не может быть и речи... Истребители представляют собой гораздо более сложные системы, чем боевые танки, они имеют совершенно иной радиус действия и огневую мощь... В противном случае мы бы пошли на такой шаг, от которого я бы сейчас очень предостерегал бы», – приводит его слова «РИА Новости».

Ранее возможность поставок Киеву истребителей исключил и канцлер ФРГ Олаф Шольц, передавала газета Politico. Невозможной отправку самолетов считает также и Вашингтон, поскольку США не хотят пересекать «красную линию», пояснил один из дипломатов. В то же время, указывало издание, такие линии уже заявлялись прежде: например, при обсуждении поставок РСЗО HIMARS или танков Abrams. При этом ранее готовность поставить Киеву советские истребители выразила Словакия, а американские F-16 – Нидерланды.

Ранее по теме: После танков в НАТО обсуждается вопрос о передаче Украине истребителей

Вечером 25 января стало известно, что США передадут Украине 31 танк M1 Abrams. Такое количество танков решено передать в связи с тем, что 31 танк M1 Abrams – это эквивалент «одного украинского танкового батальона». Незадолго до этого Берлин сообщил о планах поставить ВСУ 14 танков Leopard 2. Танки немецкого производства будут поступать со складов бундесвера. Согласно заявлению канцлера Олафа Шольца, Германия также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину.

На фоне сообщений о передаче Киеву танков в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины. 

Ранее по теме: В Германии призвали уволить главу МИД Бербок после слов о войне против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных