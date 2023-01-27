Глава бундесвера исключил поставки истребителей Украине

«Я думаю, что об этом не может быть и речи... Истребители представляют собой гораздо более сложные системы, чем боевые танки, они имеют совершенно иной радиус действия и огневую мощь... В противном случае мы бы пошли на такой шаг, от которого я бы сейчас очень предостерегал бы», – приводит его слова «РИА Новости».