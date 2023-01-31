Глава Пентагона допустил применение ядерного оружия для защиты Южной Кореи

Ситуация в регионе обострилась в том числе на фоне совместных учений США и Южной Кореи летом и осенью 2022 г. В МИД КНДР предупреждали об угрозе «второй Корейской войны», а лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности республики к любым кризисам, в том числе к военным столкновениям с США. Южная Корея же настаивает на существовании угрозы безопасности страны со стороны КНДР.