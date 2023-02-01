Премьер-министр Израиля заявил о готовности стать посредником в конфликте на Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности рассмотреть роль посредника в украинском кризисе, – только если об этом попросят Киев, Москва и Вашингтон. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.
«Если меня попросят все заинтересованные стороны, я, конечно, рассмотрю это, но я не навязываюсь», — сказал Нетаньяху.
В начале спецоперации на Украине премьер-министру поступило предложение выступить посредником. По словам Нетаньяху, его попросили об этом на ранних стадиях конфликта, на тот момент он «являлся лидером оппозиции». Кто обратился к нему с такой просьбой, он не рассказал, только уточнив, что она была «неофициальной».
В апреле 2022 г. посол Израиля в Москве Александр Бец Цви заявлял, что страна готова организовать встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Иерусалиме, как тогда отметил посол, для Израиля было бы «большой честью» проведение переговоров.
Ранее 30 января президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать международный формат по примеру G20 для урегулирования украинского конфликта. Тогда он заявил, что также видит участниками переговоров Китай, Индию и Индонезию, а также выразил уверенность, что он сам способен внести свой вклад. По его словам, «если мне нужно поговорить с Зеленским, с Путиным, я это сделаю».