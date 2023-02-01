Премьер-министр Израиля заявил о готовности стать посредником в конфликте на Украине

В начале спецоперации на Украине премьер-министру поступило предложение выступить посредником. По словам Нетаньяху, его попросили об этом на ранних стадиях конфликта, на тот момент он «являлся лидером оппозиции». Кто обратился к нему с такой просьбой, он не рассказал, только уточнив, что она была «неофициальной».