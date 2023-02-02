Антонов обивнил США в обходе ограничений по работе посольства в Москве
США обходят ограничения по работе дипмиссии в Москве, в посольстве трудятся как минимум 130 сотрудников, которые не являются гражданами США. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра».
«Российские рестрикции полностью американцами не выполняются. Они пытаются обойти их. Только по официальным данным сегодня в американском посольстве трудится более 130 так называемых административных работников, которые не являются гражданами США», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Антонова, это одна из причин, по которой «мы не можем избавиться от дефицита своих кадров». Он пояснил, что речь идет о персонале, который необходим, чтобы «поддерживать в нормальном состоянии служебные и жилые помещения российских дипмисси»: специалистах в области связи, механиках, электриках, водителях и др.
В апреле 2021 г. США расширили антироссийские санкции и выслали из страны десять российских дипломатов. В ответ Россия также объявила десять американских дипломатов персонами нон грата. В мае правительство РФ включило США в перечень недружественных стран. Таким государствам запрещено нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран.
В связи с этим американскому посольству пришлось значительно сократить штат. С мая 2021 г. в Москве перестали выдавать россиянам неиммиграционные визы США. В ноябре 2022 г. на тот момент временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд указывала на значительное сокращение численности сотрудников в американском посольстве в Москве.