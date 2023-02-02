Антонов обивнил США в обходе ограничений по работе посольства в Москве

По словам Антонова, это одна из причин, по которой «мы не можем избавиться от дефицита своих кадров». Он пояснил, что речь идет о персонале, который необходим, чтобы «поддерживать в нормальном состоянии служебные и жилые помещения российских дипмисси»: специалистах в области связи, механиках, электриках, водителях и др.