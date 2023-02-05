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Шольц заявил о консенсусе с Зеленским об отказе от ударов по РФ из западного оружия

Ведомости

На счет отказа от ударов из западного оружия по территории России у властей Германии и Украины существует консенсус, заявил в интервью Bild am Sonntag канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Канцлер ответил на вопрос издания о том, есть ли у него договоренность с президентом Украины Владимиром Зеленским применять поставленное западными странами оружие только на территории Украины и не атаковать при этом Россию.

«На этот счет существует консенсус», – сказал Шольц.

Он также заявил, что Германия тщательно взвешивает каждую поставку вооружений, «тесно согласовывая ее союзниками, прежде всего с Америкой». «Такой совместный подход предотвращает эскалацию войны», – считает Шольц.

В январе 2023 г. Германия и США объявили о поставках Киеву танков: ФРГ отправит на Украину 14 танков Leopard 2, США — 31 Abrams. Кроме того, Берлин также разрешит союзникам отправлять свои Leopard 2 на Украину. Об отправке танков Украине объявила и Великобритания.

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Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в одном из интервью говорил, что ответ Москвы на удары Украины «с разрешения США» по Крыму или вглубь страны «может быть любым», о чем ранее «вполне определенно» сказал президент РФ Владимир Путин. «Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания. Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным», – сказал политик.

Украина не будет гарантировать неиспользование военной техники, поставляемой Западом, против целей на территории России, заявил в интервью Bild представитель Зеленского, депутат украинской Верховной рады Федор Вениславский. По словам политика, «законными военными целями» для Украины являются «места, где Россия хранит свои ракеты». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных