Шольц заявил о консенсусе с Зеленским об отказе от ударов по РФ из западного оружия

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в одном из интервью говорил, что ответ Москвы на удары Украины «с разрешения США» по Крыму или вглубь страны «может быть любым», о чем ранее «вполне определенно» сказал президент РФ Владимир Путин. «Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания. Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным», – сказал политик.