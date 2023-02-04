Представитель Зеленского назвал Москву законной военной целью Украины
Украина не будет гарантировать неиспользование военной техники, поставляемой Западом, против целей на территории России, заявил в интервью немецкой газете Bild представитель президента Владимира Зеленского, депутат украинской Верховной рады Федор Вениславский.
«У некоторых западных экспертов есть мнение, что Украина должна гарантировать, что ее военная техника не будет использоваться на территории Российской Федерации. Эта идея пришла из параллельного мира», – заявил Вениславский.
По словам политика, «законными военными целями» для Украины являются «места, где Россия хранит свои ракеты». ««Любой командный пункт в российской столице является законной военной целью. Я не вижу никаких проблем в том, чтобы атаковать их», – заявил Вениславский в ответ на вопрос журналиста, касается ли это Москвы. Представитель Зеленского добавил, что решение о том, нападет ли на них Украина, «остается за военным руководством».
2 февраля президент РФ Владимир Путин на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, страны Запада же решили поставить их Украине, «но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью гендиректору «России сегодня» Дмитрию Киселеву отмечал, что чем больше дальность оружия, которое Запад поставляет Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от российских территорий.
Ранее днем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон заявил, что ответ Москвы на удары Украины «с разрешения США» по Крыму или вглубь страны «может быть любым», о чем «вполне определенно» сказал Путин. «Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания. Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным», – сказал политик.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. В январе 2023 г. Германия и США объявили о поставках Киеву танков: ФРГ отправит на Украину 14 танков Leopard 2, США — 31 Abrams. Кроме того Берлин также разрешит союзникам отправлять свои Leopard 2 на Украину. Об отправке танков Украине объявила и Великобритания.