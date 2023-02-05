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Пригожин опроверг отступление ВСУ из Артемовска

Ведомости

Вооруженные силы Украины не отступают из Артемовска в ДНР, в северных кварталах идут ожесточенные бои, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. 

Предпринимателя попросили подвердить появившуюся в СМИ информацию о том, что украинские военные отступают из северных кварталов Артемовска. Ответ Пригожина опубликовала в Telegram-канале его пресс-служба.

«Проясняю ситуацию. ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку. Конечно приятно, что СМИ желают отступления ВСУ, но этого не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных», – рассказал бизнесмен.

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19 января основатель ЧВК «Вагнер» сообщил о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка, который «является одним из важных пригородов» Артемовска. На следующий день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед «и днем, и ночью».  После этого командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что город близок к оперативному окружению, почти все дороги для противника перекрыты. 

1 февраля военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил, что российским войскам осталось пройти несколько километров для взятия в кольцо Артемовска. Также он добавил, что если украинские войска попытаются выбраться из окружения, то «для них это может обернуться катастрофой». Бегство военнослужащих Украины из Артемовска еще возможно и некоторые военные «потайными тропами» еще пытаются это сделать, считает Марочко. 

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский исключил сдачу украинскими войсками Артемовска. «Сдавать Бахмут [Артемовск] никто не будет. Будем бороться сколько сможем», — сказал он. В тот же день советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери вооруженных сил Украины в Артемовске. По его словам, Киев «платит высочайшую цену» за удержание города.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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