Зеленский заявил, что ВСУ не будут сдавать Артемовск
Украинские войска не будут сдавать Артемовск, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Украина, передают «РИА Новости».
«Сдавать Бахмут [Артемовск] никто не будет. Будем бороться сколько сможем», — заявил украинский президент.
Сегодня ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери вооруженных сил Украины в Артемовске. По его словам, Киев «платит высочайшую цену» за удержание города.
1 февраля военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил, что российским войскам осталось пройти несколько километров для взятия в кольцо Артемовска. Также он добавил, что если украинские войска попытаются выбраться из окружения, то «для них это может обернуться катастрофой».
Бегство военнослужащих Украины из Артемовска еще возможно и некоторые военные «потайными тропами» еще пытаются это сделать, считает он. Ранее помощник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ВС РФ нанесли удары по колоннам украинских военных и российская армия частично контролирует трассу между Артемовском и Часовым Яром.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.