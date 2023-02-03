Газета
Политика

Зеленский заявил, что ВСУ не будут сдавать Артемовск

Ведомости

Украинские войска не будут сдавать Артемовск, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Украина, передают «РИА Новости».

«Сдавать Бахмут [Артемовск] никто не будет. Будем бороться сколько сможем», — заявил украинский президент.

Сегодня ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери вооруженных сил Украины в Артемовске. По его словам, Киев «платит высочайшую цену» за удержание города.

1 февраля военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил, что российским войскам осталось пройти несколько километров для взятия в кольцо Артемовска. Также он добавил, что если украинские войска попытаются выбраться из окружения, то «для них это может обернуться катастрофой».

Бегство военнослужащих Украины из Артемовска еще возможно и некоторые военные «потайными тропами» еще пытаются это сделать, считает он. Ранее помощник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ВС РФ нанесли удары по колоннам украинских военных и российская армия частично контролирует трассу между Артемовском и Часовым Яром.

Ранее по теме: В ЛНР заявили об оставшихся 10 километрах для взятия Артемовска в кольцо

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Ранее по теме: Пригожин сообщил о взятии под контроль Николаевки в ДНР

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных