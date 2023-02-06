МИД анонсировал визит главы МАГАТЭ Гросси в Москву
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Москву на этой неделе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее Гросси заявил о планах приехать в Россию в феврале. 20 января глава МАГАТЭ вновь подчеркнул важность создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, по этому вопросу он продолжит вести «интенсивные» консультации с Россией и Украиной в ближайшее время.
В МИД России отметили, что Москва поддерживает диалог с Гросси по всем направлениям деятельности агентства, в том числе по вопросам эксплуатации Запорожской АЭС и созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности вокруг этой станции.
В предыдущий раз Гросси приезжал в Москву 22 декабря 2022 г. Тогда глава МАГАТЭ и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Алексей Лихачев обсудили подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС. 11 октября 2022 г. Гросси встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
Россия контролирует Запорожскую АЭС с конца февраля 2022 г., с тех пор российская сторона неоднократно сообщала, что станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.