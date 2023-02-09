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Макрон и Зеленский вместе отправятся на саммит ЕС

Ведомости

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский вместе прибудут на саммит ЕС, сообщила пресс-служба Елисейского дворца, передает Reuters.

Как отмечает агентство, Зеленский, посетивший 8 февраля Лондон и Париж, сегодня намерен принять участие в саммите лидеров ЕС и выступить перед Европейским парламентом во время своей поездки в Брюссель.

Во время состоявшейся 8 февраля совместной пресс-конференции Макрон заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Франции, пока конфликт не будет разрешен в пользу Киева, передает France 24. Украина принадлежит к «европейской семье», сказал в свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц, также пообещавший поддерживать Киев столько, «сколько потребуется».

Ранее украинский президент в интервью Le Figaro и Der Spiegel заявил, что Макрон изменился с тех пор, как в июне 2022 г. просил «не унижать» Россию. Он указал на то, что именно французский лидер «проложил путь» к поставкам танков Киеву, а также поддержал членство Украины в Евросоюзе.

8 февраля готовность поддерживать Украину на фоне российской спецоперации столько, сколько потребуется, выразил и президент США Джо Байден. Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко в свою очередь призвала Киев начать поиск «формулы мира», учитывающей объективную действительность и законные интересы России.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал конфликт на Украине восходящим по спирали. Президент РФ Владимир Путин же в прошлом декабре заявил, что страны Запада превратили Украину в колонию и используют народ этой страны как пушечное мясо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных