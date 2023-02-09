Макрон и Зеленский вместе отправятся на саммит ЕС

Ранее украинский президент в интервью Le Figaro и Der Spiegel заявил, что Макрон изменился с тех пор, как в июне 2022 г. просил «не унижать» Россию. Он указал на то, что именно французский лидер «проложил путь» к поставкам танков Киеву, а также поддержал членство Украины в Евросоюзе.