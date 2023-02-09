Макрон и Зеленский вместе отправятся на саммит ЕС
Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский вместе прибудут на саммит ЕС, сообщила пресс-служба Елисейского дворца, передает Reuters.
Как отмечает агентство, Зеленский, посетивший 8 февраля Лондон и Париж, сегодня намерен принять участие в саммите лидеров ЕС и выступить перед Европейским парламентом во время своей поездки в Брюссель.
Во время состоявшейся 8 февраля совместной пресс-конференции Макрон заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Франции, пока конфликт не будет разрешен в пользу Киева, передает France 24. Украина принадлежит к «европейской семье», сказал в свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц, также пообещавший поддерживать Киев столько, «сколько потребуется».
Ранее украинский президент в интервью Le Figaro и Der Spiegel заявил, что Макрон изменился с тех пор, как в июне 2022 г. просил «не унижать» Россию. Он указал на то, что именно французский лидер «проложил путь» к поставкам танков Киеву, а также поддержал членство Украины в Евросоюзе.
8 февраля готовность поддерживать Украину на фоне российской спецоперации столько, сколько потребуется, выразил и президент США Джо Байден. Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко в свою очередь призвала Киев начать поиск «формулы мира», учитывающей объективную действительность и законные интересы России.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал конфликт на Украине восходящим по спирали. Президент РФ Владимир Путин же в прошлом декабре заявил, что страны Запада превратили Украину в колонию и используют народ этой страны как пушечное мясо.