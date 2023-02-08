Байден пообещал поддерживать Киев «сколько потребуется»

3 февраля стало известно об очередном пакете военной помощи, который выделит Вашингтон Киеву. В него войдут, в частности, ракеты GLSDB, способные пролететь порядка 150 км. Пакет состоит из двух частей: помощь объемом в $425 млн будет выделена из запасов Пентагона, еще $1,75 млрд пойдут на закупки вооружений у поставщиков.