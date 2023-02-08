Байден пообещал поддерживать Киев «сколько потребуется»
США будут поддерживать Украину на фоне российской спецоперации столько, сколько потребуется, заявил американский президент Джо Байден в ходе своего второго обращения к конгрессу.
Во время выступления Байден обратился к послу Украины в США Оксане Маркаровой, которую пригласили на мероприятие в качестве почетного гостя.
«Америка едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем рядом с вами столько, сколько потребуется», – сказал он.
По словам Байдена, США стремятся к большей свободе, достоинству и миру не только в Европе, но и всюду.
3 февраля стало известно об очередном пакете военной помощи, который выделит Вашингтон Киеву. В него войдут, в частности, ракеты GLSDB, способные пролететь порядка 150 км. Пакет состоит из двух частей: помощь объемом в $425 млн будет выделена из запасов Пентагона, еще $1,75 млрд пойдут на закупки вооружений у поставщиков.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. После этого западные страны стали оказывать Украине военную помощь и ввели масштабные санкции против РФ. В частности, с начала боевых действий США уже предоставили Украине вооружения на сумму около $27,2 млрд.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал конфликт на Украине восходящим по спирали.