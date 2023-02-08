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Матвиенко призвала Киев начать поиск «формулы мира»

Ведомости

Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко призвала Киев начать поиск «формулы мира», учитывающей объективную действительность и законные интересы России. Так она отреагировала в своем Telegram-канале на заявление президента США Джо Байдена, пообещавшего поддерживать Украину «сколько потребуется».

«Единственная возможность для Киева предотвратить окончательную катастрофу — начать поиск формулы мира, учитывающей объективную действительность и законные интересы России. Только в этом реальная перспектива. Потому что обещание Джо Байдена поддерживать военную конфронтацию так долго, как это потребуется, если вдуматься, — это реквием по Украине», — написала Матвиенко.

Шансы Киева одержать победу «на полях сражений» она оценила как «нулевые», из чего, по мнению спикера СФ, следует, что «заявление американского президента обрекает Украину и ее народ на заклание». «Собственно, это сейчас и происходит. Потери ВСУ огромны, экономика рушится, люди бегут. Страна все ближе к черте, за которой она рискует полностью и бесповоротно потерять государственность», — констатировала политик.

Заявление о поддержке Киева Байден сделал в ходе своего второго обращения к конгрессу. Обращаясь к приглашенной в качестве почетного гостя послу Украины в Вашингтоне Оксане Маркаровой, президент США сказал, что «Америка едина в нашей поддержке вашей страны».

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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