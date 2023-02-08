Матвиенко призвала Киев начать поиск «формулы мира»
Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко призвала Киев начать поиск «формулы мира», учитывающей объективную действительность и законные интересы России. Так она отреагировала в своем Telegram-канале на заявление президента США Джо Байдена, пообещавшего поддерживать Украину «сколько потребуется».
«Единственная возможность для Киева предотвратить окончательную катастрофу — начать поиск формулы мира, учитывающей объективную действительность и законные интересы России. Только в этом реальная перспектива. Потому что обещание Джо Байдена поддерживать военную конфронтацию так долго, как это потребуется, если вдуматься, — это реквием по Украине», — написала Матвиенко.
Шансы Киева одержать победу «на полях сражений» она оценила как «нулевые», из чего, по мнению спикера СФ, следует, что «заявление американского президента обрекает Украину и ее народ на заклание». «Собственно, это сейчас и происходит. Потери ВСУ огромны, экономика рушится, люди бегут. Страна все ближе к черте, за которой она рискует полностью и бесповоротно потерять государственность», — констатировала политик.
Заявление о поддержке Киева Байден сделал в ходе своего второго обращения к конгрессу. Обращаясь к приглашенной в качестве почетного гостя послу Украины в Вашингтоне Оксане Маркаровой, президент США сказал, что «Америка едина в нашей поддержке вашей страны».
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.