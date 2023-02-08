Матвиенко призвала Киев начать поиск «формулы мира»

Шансы Киева одержать победу «на полях сражений» она оценила как «нулевые», из чего, по мнению спикера СФ, следует, что «заявление американского президента обрекает Украину и ее народ на заклание». «Собственно, это сейчас и происходит. Потери ВСУ огромны, экономика рушится, люди бегут. Страна все ближе к черте, за которой она рискует полностью и бесповоротно потерять государственность», — констатировала политик.