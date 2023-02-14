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Politico: США не станут отправлять Украине ракеты ATACMS из-за недостаточных запасов

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена в ходе переговоров с Киевом заявила, что не может поставить для ВСУ дальнобойный ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System) из-за отсутствия их излишков на военных складах, пишет Politico.

«С любым пакетом помощи мы всегда учитываем нашу готовность и наши собственные запасы, предоставляя Украине то, что ей нужно на поле боя. Есть и другие способы предоставить Украине возможности, необходимые ей для поражения целей», – заявил один из собеседников издания в Пентагоне.

При этом один из источников Politico отметил, что Киев может запросить у Вашингтона одобрение покупку этих ракет у третьих стран, использующих это вооружение. В их число входят Южная Корея, Польша, Румыния, Греция, Турция и др. Как отмечает газета, за последние 20 лет компания Lockheed Martin произвела около 4000 ATACMS в различных конфигурациях. 

О намерении Киева получить от Вашингтона дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км стало известно еще в сентябре 2022 г. После этого МИД России заявил, что поставки подобных вооружений, способных бить по российским городам, будут означать «прямое втягивание США в военное противостояние с Россией». В конце ноября Вашингтон заявил, что не поставляет Киеву вооружения большей дальности из-за стремления избежать дальнейшей эскалации конфликта. При этом в очередной пакет военной помощи 3 февраля США включили ракеты GLSDB, способные бить на расстоянии порядка 150 км.

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. После этого западные страны стали оказывать Украине военную помощь и ввели масштабные санкции против РФ. В частности, с начала боевых действий США уже предоставили Украине вооружения на сумму около $27,2 млрд. 

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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