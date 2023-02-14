Politico: США не станут отправлять Украине ракеты ATACMS из-за недостаточных запасов
Администрация президента США Джо Байдена в ходе переговоров с Киевом заявила, что не может поставить для ВСУ дальнобойный ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System) из-за отсутствия их излишков на военных складах, пишет Politico.
«С любым пакетом помощи мы всегда учитываем нашу готовность и наши собственные запасы, предоставляя Украине то, что ей нужно на поле боя. Есть и другие способы предоставить Украине возможности, необходимые ей для поражения целей», – заявил один из собеседников издания в Пентагоне.
При этом один из источников Politico отметил, что Киев может запросить у Вашингтона одобрение покупку этих ракет у третьих стран, использующих это вооружение. В их число входят Южная Корея, Польша, Румыния, Греция, Турция и др. Как отмечает газета, за последние 20 лет компания Lockheed Martin произвела около 4000 ATACMS в различных конфигурациях.
О намерении Киева получить от Вашингтона дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км стало известно еще в сентябре 2022 г. После этого МИД России заявил, что поставки подобных вооружений, способных бить по российским городам, будут означать «прямое втягивание США в военное противостояние с Россией». В конце ноября Вашингтон заявил, что не поставляет Киеву вооружения большей дальности из-за стремления избежать дальнейшей эскалации конфликта. При этом в очередной пакет военной помощи 3 февраля США включили ракеты GLSDB, способные бить на расстоянии порядка 150 км.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. После этого западные страны стали оказывать Украине военную помощь и ввели масштабные санкции против РФ. В частности, с начала боевых действий США уже предоставили Украине вооружения на сумму около $27,2 млрд.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.