WSJ: США уменьшили дальность стрельбы переданных Украине РСЗО HIMARS

4 декабря ВСУ обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS. Об этом сообщил мэр города Альберт Апшев. Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал, однако было полностью разрушено общежитие Индустриального техникума ДонГТИ и повреждено остекление техникума. 5 декабря украинские военные вновь нанесли удар по городу, выпустив шесть ракет HIMARS.