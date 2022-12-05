WSJ: США уменьшили дальность стрельбы переданных Украине РСЗО HIMARS
США модифицировали переданные украинской стороне реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, чтобы их нельзя было использовать для атак против России, передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в Белом доме и Пентагоне.
Собеседники газеты сообщили, что США тайно модифицировали установки HIMARS, которые переданы Украине, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности, в том числе ATACMS (Army Tactical Missile System), радиус действия которых достигает российских территорий.
Администрация президента США Джо Байдена посчитала, что эта мера предосторожности необходима для снижения риска более широкого столкновения с Москвой, отмечает издание.
4 декабря ВСУ обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS. Об этом сообщил мэр города Альберт Апшев. Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал, однако было полностью разрушено общежитие Индустриального техникума ДонГТИ и повреждено остекление техникума. 5 декабря украинские военные вновь нанесли удар по городу, выпустив шесть ракет HIMARS.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия будет рассматривать удары по Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областям как агрессию против нее.
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