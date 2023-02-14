В Кремле прокомментировали ситуацию со сбитыми аэростатами над США
В Кремле не стали комментировать ситуацию со сбитыми китайскими аэростатами над территорией США и напомнили о враждебности НАТО после заявления генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается вот этой вот истории с шарами, которой сейчас по своей воле или не по своей воле живет вся Америка, ну, наверное, вряд ли нужно здесь на кого-то пенять, лучше, чтобы американцы сами с этой историей разбирались», – сказал он.
Накануне, 13 февраля, Столтенберг заявил, что появление неопознанных шаров над США является признаком того, как Китай и Россия увеличивают разведку против стран НАТО.
Песков, в свою очередь, напомнил, что НАТО является враждебной организацией для России. По его словам, она «подтверждает свою враждебность каждый день и <...> изо всех сил пытается обозначить как можно четче свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины». Песков подчеркнул, что эти действия со стороны НАТО требует «определенных мер предосторожности».
Первый аэростат, который принадлежал КНР, был сбит 4 февраля. После этого Пекин выразил решительный протест и призвал избегать дальнейших действий, нагнетающих напряженность и наносящих ущерб интересам КНР.
Еще один объект военные США сбили 10 февраля над Аляской недалеко от канадской границы. Третий неопознанный объект был поражен над Канадой по приказу премьер-министра страны Джастина Трюдо 12 февраля. Происхождение объекта не уточнялось.
В ночь на 13 февраля американский F-15 сбил четвертый по счету объект в районе озера Гурон у границы с Канадой. В Пентагоне обратили внимание, что объект пролетал над военной инфраструктурой и представлял угрозу из-за «потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей».