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В Кремле прокомментировали ситуацию со сбитыми аэростатами над США

Ведомости

В Кремле не стали комментировать ситуацию со сбитыми китайскими аэростатами над территорией США и напомнили о враждебности НАТО после заявления генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Что касается вот этой вот истории с шарами, которой сейчас по своей воле или не по своей воле живет вся Америка, ну, наверное, вряд ли нужно здесь на кого-то пенять, лучше, чтобы американцы сами с этой историей разбирались», – сказал он. 

Накануне, 13 февраля, Столтенберг заявил, что появление неопознанных шаров над США является признаком того, как Китай и Россия увеличивают разведку против стран НАТО. 

Песков, в свою очередь, напомнил, что НАТО является враждебной организацией для России. По его словам, она «подтверждает свою враждебность каждый день и <...> изо всех сил пытается обозначить как можно четче свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины». Песков подчеркнул, что эти действия со стороны НАТО требует «определенных мер предосторожности».

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Первый аэростат, который принадлежал КНР, был сбит 4 февраля. После этого Пекин выразил решительный протест и призвал избегать дальнейших действий, нагнетающих напряженность и наносящих ущерб интересам КНР. 

Еще один объект военные США сбили 10 февраля над Аляской недалеко от канадской границы. Третий неопознанный объект был поражен над Канадой по приказу премьер-министра страны Джастина Трюдо 12 февраля. Происхождение объекта не уточнялось. 

В ночь на 13 февраля американский F-15 сбил четвертый по счету объект в районе озера Гурон у границы с Канадой. В Пентагоне обратили внимание, что объект пролетал над военной инфраструктурой и представлял угрозу из-за «потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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