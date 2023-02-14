В Кремле прокомментировали ситуацию со сбитыми аэростатами над США

«Что касается вот этой вот истории с шарами, которой сейчас по своей воле или не по своей воле живет вся Америка, ну, наверное, вряд ли нужно здесь на кого-то пенять, лучше, чтобы американцы сами с этой историей разбирались», – сказал он.