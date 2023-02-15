Захарова назвала хамским поздравление Байдена с днем государственности Сербии
США открыто пытаются «переделать» Сербию под себя, изменить менталитет и перекроить ее границы, в связи с этим поздравление президента США Джо Байдена с днем государственности Сербии звучит «по-хамски». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.
«Это не давление. Это переделывание людей, как это принято на Западе. Это то, что они делали, в частности, с Украиной и гражданами Украины на протяжении многих лет. <...> Точно так же они стараются переделать людей на Балканах, в частности, в Сербии. Поэтому то, как, на мой взгляд, по-хамски президент США "поздравил" Сербию, говорит о многом», — сказала она.
Захарова отметила, что Вашингтон также стремится изменить границы Сербии, настаивая на том, чтобы Белград официально признал независимость Косова. По ее словам, речь идет «о полном отделении Косова де-юре и де-факто».
14 февраля Байден направил поздравительную телеграмму президенту Сербии Александру Вучичу по случаю дня государственности республики. В ней американский лидер призвал продолжить поддержку Украины и «призвать Россию к ответу» за боевые действия на Украине.
Евросоюз неоднократно требовал от сербских властей введения антироссийских санкций. В декабре 2022 г. Вучич заявил, что Сербия присоединится к ограничениям лишь в том случае, если ее жизненно важные интересы окажутся под угрозой. В конце прошлого года сербский лидер не смог ответить на вопрос, будет ли Белград вводить санкции, и добавил, что его «не знаю» весит больше, чем у других «да».
В Кремле заявили о беспрецедентном давлении на руководство Сербии со стороны западных стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия высоко ценит позицию Белграда.