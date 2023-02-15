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Захарова назвала хамским поздравление Байдена с днем государственности Сербии

Ведомости

США открыто пытаются «переделать» Сербию под себя, изменить менталитет и перекроить ее границы, в связи с этим поздравление президента США Джо Байдена с днем государственности Сербии звучит «по-хамски». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

«Это не давление. Это переделывание людей, как это принято на Западе. Это то, что они делали, в частности, с Украиной и гражданами Украины на протяжении многих лет. <...> Точно так же они стараются переделать людей на Балканах, в частности, в Сербии. Поэтому то, как, на мой взгляд, по-хамски президент США "поздравил" Сербию, говорит о многом», — сказала она.

Захарова отметила, что Вашингтон также стремится изменить границы Сербии, настаивая на том, чтобы Белград официально признал независимость Косова. По ее словам, речь идет «о полном отделении Косова де-юре и де-факто».

14 февраля Байден направил поздравительную телеграмму президенту Сербии Александру Вучичу по случаю дня государственности республики. В ней американский лидер призвал продолжить поддержку Украины и «призвать Россию к ответу» за боевые действия на Украине.

Евросоюз неоднократно требовал от сербских властей введения антироссийских санкций. В декабре 2022 г. Вучич заявил, что Сербия присоединится к ограничениям лишь в том случае, если ее жизненно важные интересы окажутся под угрозой. В конце прошлого года сербский лидер не смог ответить на вопрос, будет ли Белград вводить санкции, и добавил, что его «не знаю» весит больше, чем у других «да».

В Кремле заявили о беспрецедентном давлении на руководство Сербии со стороны западных стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия высоко ценит позицию Белграда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных