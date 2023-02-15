Захарова назвала хамским поздравление Байдена с днем государственности Сербии

«Это не давление. Это переделывание людей, как это принято на Западе. Это то, что они делали, в частности, с Украиной и гражданами Украины на протяжении многих лет. <...> Точно так же они стараются переделать людей на Балканах, в частности, в Сербии. Поэтому то, как, на мой взгляд, по-хамски президент США "поздравил" Сербию, говорит о многом», — сказала она.