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Губернатор Севастополя сообщил о двух сбитых беспилотниках над Черным морем

Ведомости

Над Черным морем российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. 

«Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку», — написал он в своем Telegram-канале. Губернатор также призвал жителей сохранять спокойствие. 

В предыдущий раз Развожаев сообщал об атаке украинских беспилотников 16 января. Тогда в акватории Черного моря были сбиты все 10 дронов ВСУ. Губернатор подчеркнул, что никакие объекты в городе и акватории не пострадали. 

С 9 по 15 февраля жители Севастополя несколько раз отмечали громкие звуки в регионе. По словам Развожаева, российские военные проводят тренировки артиллерийских расчетов. Также накануне, 15 февраля, проходила тренировка средств ПВО, уточнил он. Губернатор подчеркнул, что обстановка в городе спокойная и призвал жителей не беспокоиться.

10 февраля в Севастополе продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности на неограниченный срок. В апреле 2022 г. на фоне обстрелов со стороны Украины его ввели шесть из семи приграничных регионов. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Севастополе действует режим «среднего уровня реагирования». Помимо Севастополя, режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных