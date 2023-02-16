Губернатор Севастополя сообщил о двух сбитых беспилотниках над Черным морем
Над Черным морем российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку», — написал он в своем Telegram-канале. Губернатор также призвал жителей сохранять спокойствие.
В предыдущий раз Развожаев сообщал об атаке украинских беспилотников 16 января. Тогда в акватории Черного моря были сбиты все 10 дронов ВСУ. Губернатор подчеркнул, что никакие объекты в городе и акватории не пострадали.
С 9 по 15 февраля жители Севастополя несколько раз отмечали громкие звуки в регионе. По словам Развожаева, российские военные проводят тренировки артиллерийских расчетов. Также накануне, 15 февраля, проходила тренировка средств ПВО, уточнил он. Губернатор подчеркнул, что обстановка в городе спокойная и призвал жителей не беспокоиться.
10 февраля в Севастополе продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности на неограниченный срок. В апреле 2022 г. на фоне обстрелов со стороны Украины его ввели шесть из семи приграничных регионов. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Севастополе действует режим «среднего уровня реагирования». Помимо Севастополя, режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.