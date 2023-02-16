Губернатор Севастополя сообщил о двух сбитых беспилотниках над Черным морем

10 февраля в Севастополе продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности на неограниченный срок. В апреле 2022 г. на фоне обстрелов со стороны Украины его ввели шесть из семи приграничных регионов. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Севастополе действует режим «среднего уровня реагирования». Помимо Севастополя, режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.