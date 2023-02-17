Херш заявил о колоссальных последствиях подрыва «Северных потоков» для США

«Я думаю, политические последствия для нас огромны. Я думаю, причина в том, что Байден и его люди в Белом доме отрицали эту историю и продолжают отрицать ее. И все же ее принимают некоторые представители прессы. <...> Политические последствия для нас мы увидим в долгосрочной перспективе — вплоть даже до потенциального выхода некоторых стран из НАТО, потому что держать их в холоде Байдену не так важно, как продолжать военный конфликт, в котором он не победит», – сказал он.