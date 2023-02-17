Херш заявил о колоссальных последствиях подрыва «Северных потоков» для США
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш спрогнозировал последствия подрыва двух газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», с которыми столкнутся США. Об этом он заявил в интервью изданию Democracy Now.
«Я думаю, политические последствия для нас огромны. Я думаю, причина в том, что Байден и его люди в Белом доме отрицали эту историю и продолжают отрицать ее. И все же ее принимают некоторые представители прессы. <...> Политические последствия для нас мы увидим в долгосрочной перспективе — вплоть даже до потенциального выхода некоторых стран из НАТО, потому что держать их в холоде Байдену не так важно, как продолжать военный конфликт, в котором он не победит», – сказал он.
По словам Херша, этот теракт был направлен на то, чтобы показать зависимость Европы от США. Он напомнил, что сейчас многие европейцы вынуждены переплачивать за газ в 3-4 раза. «Угроза дешевой энергии для Европы всегда рассматривалась как угроза сделать ее более привлекательной или более склонной к торговле с Россией. Мы всегда хотели изолировать Россию. Это тема последних десятилетий», – подчеркнул он.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. Швеция уже завершила расследование, но ответственные за произошедшее так и не были названы.
В начале октября о завершении расследования на «Северных потоках» сообщила служба государственной безопасности Швеции (СЭПО). Следователи заявили об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственных за произошедшее также не назвали.
8 февраля Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором со ссылкой на неназванный источник заявил о причастности США и Норвегии к подрыву. По его словам, американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами, а в сентябре самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывчатку, заключил журналист.
В Белом доме опровергли эту информацию, назвав ее «полной фикцией». После этого посольство России в США призвало Вашингтон доказать непричастность к произошедшему. В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти США не только признают свою причастность к взрывам, но и «с удовольствием об этом говорят».