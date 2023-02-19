Чемезов сообщил об увеличении производства гиперзвуковых ракет «Кинжал»
«Ростех» увеличил объем выпуска гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. Ранее Минобороны рассказывало о применении ракет «Кинжал» в российской спецоперации на Украине.
«На поток встал давно, просто первоначально не требовалось такого количества. Поэтому мы сейчас увеличиваем», — сказал Чемезов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» (цитата по «РИА Новости»).
По словам главы «Ростеха», госкорпорация выпускает большое количество продукции для Минобороны страны, а объемы производства «выросли значительно, в некоторых случаях — более чем в 50 раз».
После начала военной спецоперации на Украине официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о применении ракетного комплекса «Кинжал». 18 марта 2022 г. ракеты уничтожили подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
В августе глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ракета «Кинжал» трижды применялась на Украине. По словам министра, подобной ракеты ни у кого еще нет: «и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями». «Кинжал» нельзя «ни обнаружить, ни перехватить», утверждал Шойгу. Ракета развивает скорость до более 10 Махов и способна менять по пути следования траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях, добавил глава оборонного ведомства.
В конце декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе спецоперации продемонстрировал неуязвимость к развернутым на Украине системам противовоздушной обороны.