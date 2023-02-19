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Чемезов сообщил об увеличении производства гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Ведомости

«Ростех» увеличил объем выпуска гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. Ранее Минобороны рассказывало о применении ракет «Кинжал» в российской спецоперации на Украине.

«На поток встал давно, просто первоначально не требовалось такого количества. Поэтому мы сейчас увеличиваем», — сказал Чемезов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы «Ростеха», госкорпорация выпускает большое количество продукции для Минобороны страны, а объемы производства «выросли значительно, в некоторых случаях — более чем в 50 раз».

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После начала военной спецоперации на Украине официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о применении ракетного комплекса «Кинжал». 18 марта 2022 г. ракеты уничтожили подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

В августе глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ракета «Кинжал» трижды применялась на Украине. По словам министра, подобной ракеты ни у кого еще нет: «и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями». «Кинжал» нельзя «ни обнаружить, ни перехватить», утверждал Шойгу. Ракета развивает скорость до более 10 Махов и способна менять по пути следования траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях, добавил глава оборонного ведомства.

В конце декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе спецоперации продемонстрировал неуязвимость к развернутым на Украине системам противовоздушной обороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных