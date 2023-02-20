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Песков сообщил о приглашении участников спецоперации на послание Путина

Ведомости

На послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будут присутствовать участники спецоперации, на мероприятие не приглашены иностранные журналисты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Иностранные гости не приглашаются на послание, нет такой практики», — заявил он.

Песков назвал состав гостей «достаточно традиционным». Он уточнил, что большая часть приглашенных — депутаты и сенаторы. Также, добавил пресс-секретарь, этот год будет отличаться присутствием на мероприятии участников спецоперации.

Ранее Песков сообщал, что на мероприятие не будут аккредитованы иностранные СМИ из «недружественных стран», при этом он отмечал, что зарубежные СМИ, представляющие дружественные страны, будут приглашены на послание.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля. В Кремле ожидают, что Путин сконцентрируется на теме спецоперации и даст оценку происходящего, поскольку сейчас «вся жизнь крутится» вокруг этой темы.

Песков также отмечал, что заложенный федеральными телеканалами час на трансляцию послания президента — это формальность. Ранее стало известно, что послание Путина Федеральному собранию федеральные каналы, в частности «Первый канал», «Россия 1», НТВ, покажут 21 февраля в 12:00 мск.

В предыдущий раз послание Путина Федеральному собранию прошло 21 апреля 2021 г. В прошлом году, несмотря на подготовку, оно было отменено в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик и началом военной операции на Украине. Ожидалось, что послание главы государства Федеральному собранию состоится в конце 2022 г., однако в декабре Песков сообщил о переносе мероприятия на 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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