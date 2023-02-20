Песков сообщил о приглашении участников спецоперации на послание Путина

В предыдущий раз послание Путина Федеральному собранию прошло 21 апреля 2021 г. В прошлом году, несмотря на подготовку, оно было отменено в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик и началом военной операции на Украине. Ожидалось, что послание главы государства Федеральному собранию состоится в конце 2022 г., однако в декабре Песков сообщил о переносе мероприятия на 2023 г.