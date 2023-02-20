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Заседание Совбеза ООН по «Северным потокам» состоится 21 февраля

Ведомости

Заседание Совета Безопасности ООН по подрывам газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» состоится 21 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на программу заседаний.

На заседании, которое начнется в 23:00 мск, Россия представит проект резолюции по расследованию взрывов на газопроводах. Как отмечает агентство, Москва предлагала провести заседание 22 февраля, однако в этот день возобновляет работу спецсессия Генассамблеи ООН.

О подготовке РФ спецзаседания по расследованию взрывов на «Северных потоках» на прошлой неделе, 15 февраля, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. В ходе него Москва будет «требовать найти какую-то форму расследования», отмечал он.

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14 февраля в Госдуму внесли проект обращения к ООН с призывом к международному расследованию инцидентов на газопроводах. В ответ в организации указали на отсутствие мандата для проведения расследования. Россия с такой позицией ООН не согласна, подчеркивал Лавров.

Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление в результате взрыва, после чего были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.

Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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