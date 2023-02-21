Сальдо сообщил о проведении ВСУ принудительной эвакуации из Херсона
Вооруженные силы Украины проводят принудительную эвакуацию из подконтрольного Киеву Херсона. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Сейчас ситуация в Херсоне следующая: проводят принудительную, подчеркиваю, эвакуацию украинские военные», — заявил он (цитата по ТАСС).
Сальдо добавил, что в первую очередь на Западную Украину стремятся перевезти врачей, также Киев пытается мобилизовать жителей, «которые не хотят воевать».
30 сентября прошлого года президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Глава государства подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра. Такое решение он принял после доклада об обстановке в зоне спецоперации на тот момент командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина. 11 ноября Минобороны сообщило о завершении вывода войск из города. Жителей Херсона, которые захотели эвакуироваться, также перевезли на левый берег Днепра.