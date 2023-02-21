Сальдо сообщил о проведении ВСУ принудительной эвакуации из Херсона

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра. Такое решение он принял после доклада об обстановке в зоне спецоперации на тот момент командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина. 11 ноября Минобороны сообщило о завершении вывода войск из города. Жителей Херсона, которые захотели эвакуироваться, также перевезли на левый берег Днепра.