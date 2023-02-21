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Сальдо сообщил о проведении ВСУ принудительной эвакуации из Херсона

Ведомости

Вооруженные силы Украины проводят принудительную эвакуацию из подконтрольного Киеву Херсона. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сейчас ситуация в Херсоне следующая: проводят принудительную, подчеркиваю, эвакуацию украинские военные», — заявил он (цитата по ТАСС). 

Сальдо добавил, что в первую очередь на Западную Украину стремятся перевезти врачей, также Киев пытается мобилизовать жителей, «которые не хотят воевать». 

18 февраля врио губернатора Херсонской области заявил, что ожидает переход Херсона вновь под контроль российских сил «в ближайшее время». В декабре 2022 г. он назвал возвращение правобережья региона одной из ключевых задач 2023 г.  

30 сентября прошлого года президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Глава государства подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». 

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра. Такое решение он принял после доклада об обстановке в зоне спецоперации на тот момент командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина. 11 ноября Минобороны сообщило о завершении вывода войск из города. Жителей Херсона, которые захотели эвакуироваться, также перевезли на левый берег Днепра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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