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Боррель рассказал о вопросе Ван И о разнице в поставках оружия России и Украине

Ведомости

Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в ходе неформальной беседы в Мюнхене с главой дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля задал вопрос о разнице поставок вооружения России и Украине. Об этом Боррель рассказал на пресс-конференции в НАТО.

«Он спросил: "Почему тебя беспокоит то, что я могу дать оружие России, если ты даешь оружие Украине?" — процитировал Ван И европейский чиновник (цитата по ТАСС).

Боррель добавил, что объяснил Ван И разницу и рассказал, какую угрозу представляют боевые действия на Украине для ЕС. Разговор с китайским представителем глава дипломатии ЕС назвал откровенным. По словам Борреля, Ван И подчеркнул, что Китай «не дает России оружия и не даст». 

19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены возможными планами Китая поставить России летальное оружие для использования на Украине. По его словам, речь идет о «целом ряде вещей, от боеприпасов до самого оружия». После этого постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что поставки Китая оружия России станут «красной линией» для США. 

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Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности Ван И сообщил, что до конца февраля Пекин опубликует «концептуальный документ по инициативе глобальной безопасности» на основе предложений Си Цзиньпина. По данным Bloomberg, план Китая по урегулированию ситуации на Украине включает введение перемирия и отказ от поставок оружия Киеву.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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