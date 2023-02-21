Боррель рассказал о вопросе Ван И о разнице в поставках оружия России и Украине

19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены возможными планами Китая поставить России летальное оружие для использования на Украине. По его словам, речь идет о «целом ряде вещей, от боеприпасов до самого оружия». После этого постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что поставки Китая оружия России станут «красной линией» для США.