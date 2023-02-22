В МИДе призвали не верить вбросам CNN о якобы неудачном испытании ракеты «Сармат»
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не доверять информационным вбросам в СМИ, в частности, если источником выступает CNN. Так российский дипломат прокомментировал информацию американского телеканала о якобы неудачном испытании ракеты «Сармат» в России, пишет ТАСС.
«Нельзя доверять всему, что появляется в СМИ, тем более если источником выступает CNN, полностью себя дискредитировавший за последние годы и полностью поставленный на обслуживание интересов определенных групп и определенных политических элит», – заявил дипломат.
По его словам, программа испытательных пусков – это не вопрос, который стоит комментировать.
«Вся информация, которая достойна публичного освещения, предоставляется по каналам Минобороны. Уведомления о пусках будут и дальше предоставляться в соответствии с соглашением 1988 г.», – указал Рябков.
Ранее источники CNN сообщили, что Россия якобы провела испытания ракеты «Сармат» 20 февраля, когда в Киеве находился президент США Джо Байден. По словам одного из собеседников издания, Москва заранее уведомила Вашингтон о своих планах. Другой источник заявил, что США не рассматривают испытания как угрозу безопасности. Источники CNN сообщили, что это испытание закончилось неудачей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать комментарии на этот счет, заявив, что «это прерогатива Минобороны».
Минобороны РФ о пуске ракеты не сообщало. В предыдущий раз ведомство отчиталось об успешных испытаниях ракеты «Сармат» 18 ноября прошлого года.
Первый пуск ракеты «Сармат» был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Он прошел успешно, были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты, сообщало Минобороны РФ.
В декабре 2022 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил поставить на боевое дежурство в РВСН 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».