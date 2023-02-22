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Политика

Матвиенко заявила об отсутствии необходимости менять политическую конструкцию России

Ведомости

Нужды в резких изменениях политической конструкции России нет, об этом в том числе свидетельствуют слова президента РФ Владимира Путина о выборах в 2023 и 2024 гг. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания Совфеда.

«Нужды в каких-то резких колебаниях, в корректировке политической конструкции сегодняшней нет. И заявление о том, что все выборы состоятся в запланированные сроки, свидетельствует об этом нагляднее всего», — подчеркнула она (цитата по «РИА Новости»).

В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что региональные выборы 2023 г. и президентские выборы 2024 г. «состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур».

Единый день голосования пройдет 10 сентября 2023 г. В этот день в 20 регионах состоятся выборы глав субъектов РФ, а также депутатов местных парламентов. Также жители 12 регионов выберут депутатов представительных органов муниципальных образований и административных центров. В этом году участие в едином дне голосования впервые примут ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Президентские выборы запланированы на 2024 г. 20 января председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что ЦИК уже начала к ним подготовку. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность участия Путина в президентской гонке 2024 г., подчеркнул, что глава государства пока что «никаких заявлений на этот счет не делал». После обращения президента к Федеральному собранию он сообщил, что не знает о возможных сроках, когда может быть сделано такое заявление.

В конце ноября 2022 г. Путин говорил, что пока не решил, будет ли переизбираться на новый президентский срок. Отвечая на вопрос о том, каких еще целей он хотел бы достичь для России, президент сказал, что «хотелось бы реализовать те планы, о которых мы заявили, те цели, которые мы перед собой поставили по развитию страны». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных