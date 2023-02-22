Байден назвал приостановку участия России в ДСНВ «большой ошибкой»
Президент США Джо Байден назвал решение российских властей о приостановке участия в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) «большой ошибкой». Об этом сообщил журналист CBS Эд О'Кифи.
«На вопрос журналистов перед встречей с "бухарестской девяткой" президент США Джо Байден ответил, что решение Владимира Путина о приостановке участия в СНВ-III – это «большая ошибка», – написал журналист в своем аккаунте Twitter.
21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в СНВ-III (альтернативное название договора). По словам президента, натовские специалисты помогли модернизировать украинские беспилотники, которые впоследствии использовались при попытках нанесения ударов по базам стратегической авиации России.
Сегодня, 22 февраля, после внесения соответствующего законопроект президентом, Государственная дума и Совет Федерации одобрили приостановку участия в договоре. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, сложившаяся ситуация стала итогом внешней политики Байдена.
Ранее в Минобороны и МИД России заявили, что, несмотря на приостановку участия в СНВ-III, Россия продолжит соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных боезарядов. Заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин рассказал, что РФ не прекратит процесс обмена уведомлениями в рамках договора.
В МИДе отметили, что решение российских властей обратимо, но для этого в «Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования договора».