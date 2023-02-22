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Байден назвал приостановку участия России в ДСНВ «большой ошибкой»

Ведомости

Президент США Джо Байден назвал решение российских властей о приостановке участия в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) «большой ошибкой». Об этом сообщил журналист CBS Эд О'Кифи.

«На вопрос журналистов перед встречей с "бухарестской девяткой" президент США Джо Байден ответил, что решение Владимира Путина о приостановке участия в СНВ-III – это «большая ошибка», – написал журналист в своем аккаунте Twitter.

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в СНВ-III (альтернативное название договора). По словам президента, натовские специалисты помогли модернизировать украинские беспилотники, которые впоследствии использовались при попытках нанесения ударов по базам стратегической авиации России.

Сегодня, 22 февраля, после внесения соответствующего законопроект президентом, Государственная дума и Совет Федерации одобрили приостановку участия в договоре. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, сложившаяся ситуация стала итогом внешней политики Байдена.

Ранее в Минобороны и МИД России заявили, что, несмотря на приостановку участия в СНВ-III, Россия продолжит соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных боезарядов. Заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин рассказал, что РФ не прекратит процесс обмена уведомлениями в рамках договора.

В МИДе отметили, что решение российских властей обратимо, но для этого в «Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования договора».

Ранее по теме: Госдума и Совфед единогласно поддержали приостановку участия в СНВ-III

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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