Байден назвал приостановку участия России в ДСНВ «большой ошибкой»

Ранее в Минобороны и МИД России заявили, что, несмотря на приостановку участия в СНВ-III, Россия продолжит соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных боезарядов. Заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин рассказал, что РФ не прекратит процесс обмена уведомлениями в рамках договора.