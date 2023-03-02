Рябков возложил ответственность за военные преступления Киева на Запад
Поставки оружия Киеву делают страны Запада причастными к военным преступлениям, которые совершают украинские военнослужащие. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на 52-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
«Именно страны Запада проводят курс на намеренную эскалацию кризиса на Украине, поставляя Киеву все новые виды тяжелых вооружений», – сказал он (цит. по ТАСС).
Рябков подчеркнул, что поставляемое Западом оружие ВСУ активно используют при обстрелах жилых домов, школ и больниц. «Все это [убийства мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры] – военные преступления, нарушения международного гуманитарного права, к которым причастны страны – члены НАТО», – добавил он.
После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. западные страны начали оказывать Киеву военную помощь. 28 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжат оказывать Киеву военную поддержку, хотя это и приводит к риску дальнейшей эскалации конфликта. 25 января США сообщили об отправке Украине танков M1 Abrams.
На фоне этих сообщений в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. 21 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Запад стремится перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния. По его словам, целью является нанести стратегическое поражение России.