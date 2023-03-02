Рябков возложил ответственность за военные преступления Киева на Запад

На фоне этих сообщений в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. 21 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Запад стремится перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния. По его словам, целью является нанести стратегическое поражение России.