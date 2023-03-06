Кремль ответил на вопрос о причастности НАТО к теракту в Брянской области
Использование украинскими военными западных боеприпасов говорит о вовлеченности НАТО в конфликт, но в случае с терактом в Брянской области важнее то, кто держал в руках оружие, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На брифинге Пескова спросили, можно ли считать этот теракт международным, учитывая, что мальчик в Брянске был ранен пулей натовского калибра.
«Разные боеприпасы, естественно, используются украинскими вооруженными силами, националистическими подразделениями. Самые разные боеприпасы, включая натовские, – это то, о чем мы говорим, неоднократно упоминая о растущей вовлеченности стран НАТО в этот конфликт. Здесь это не столько важно, важно из чьих рук выпущена эта пуля. Вот что важно», – ответил он.
Произошедшее в Брянской области Кремль считает терактом, добавил Песков.
2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении группы украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, они открыли огонь по машине. В результате произошедшего погибли два человека, десятилетний мальчик получил огнестрельное ранение. В СК позднее наградили его ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
Позже ФСБ сообщила, что группа украинских диверсантов была «выдавлена» на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Вечером того же дня глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что у села Сушаны на мине подорвался автомобиль Росгвардии, трое силовиков получили осколочные ранения.
Ответственность за произошедшее на себя взял Русский добровольческий корпус (участвует в боевых действиях против российских войск на стороне Украины). По словам одного из его руководителей, действия группы диверсантов были согласованы с властями Украины. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал эту информацию «классической провокацией».
Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Глава государства подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты это видели и все равно начали стрелять. 3 марта СК РФ возбудил уголовные дела по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и уничтожении имущества.