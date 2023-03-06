Кремль ответил на вопрос о причастности НАТО к теракту в Брянской области

«Разные боеприпасы, естественно, используются украинскими вооруженными силами, националистическими подразделениями. Самые разные боеприпасы, включая натовские, – это то, о чем мы говорим, неоднократно упоминая о растущей вовлеченности стран НАТО в этот конфликт. Здесь это не столько важно, важно из чьих рук выпущена эта пуля. Вот что важно», – ответил он.