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Бастрыкин наградил медалью раненного в Брянской области мальчика

Ведомости

Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил мальчика, получившего огнестрельное ранение при нападении диверсантов в Брянской области, ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Как отметили в Telegram-канале СК России, десятилетний Федор находился в автомобиле, который обстреляли диверсанты, убив водителя. У мальчика была возможность убежать, но он помог выйти из машины младшим двум девочкам и скомандовал бежать в лес. В этот момент по ним открыли огонь, ранив Федора в грудную клетку. Несмотря на ранение, он смог провести детей через лес и поймать попутку, добавили там.

«Смелость и решительность Федора спасли жизнь детям, оказавшимся в опасности», – подчеркнули в СК.

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2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении группы украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, в селе Любечане они открыли огонь по машине. В результате погибли два человека.

По данным ФСБ, группу украинских диверсантов «выдавили» на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Вечером глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что у села Сушаны на мине подорвался автомобиль Росгвардии, трое силовиков получили осколочные ранения. 

Президент РФ Владимир Путин 2 марта назвал нападение на Брянскую область терактом. Он подчеркнул, что диверсанты стреляли по гражданской машине, хотя видели, что в автомобиле сидят гражданские лица и дети. Ранее сегодня, 3 марта, СК РФ возбудил уголовные дела по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и уничтожении имущества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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