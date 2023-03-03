Бастрыкин наградил медалью раненного в Брянской области мальчика

Как отметили в Telegram-канале СК России, десятилетний Федор находился в автомобиле, который обстреляли диверсанты, убив водителя. У мальчика была возможность убежать, но он помог выйти из машины младшим двум девочкам и скомандовал бежать в лес. В этот момент по ним открыли огонь, ранив Федора в грудную клетку. Несмотря на ранение, он смог провести детей через лес и поймать попутку, добавили там.