Семьям погибших при диверсии в Брянской области выплатят по 1 млн рублей
Пострадавшим из-за диверсии в Брянской области выплатят по 500 000 руб., семьи погибших получат по 1 млн руб. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на администрацию Климовского района региона.
«Подписано распоряжение губернатором Брянской области о выплате компенсаций гражданам, получившим вред здоровью, в размере 500 000 руб., семьям погибших — в размере 1 млн руб.», — говорится в сообщении.
2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении группы украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, в селе Любечане они открыли огонь по машине. В результате погибли два человека, также получил ранение 11-летний мальчик. Подростка успешно прооперировали, сейчас он находится в больнице, уточнил позже Богомаз.
По данным ФСБ, группу украинских диверсантов «выдавили» на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Вечером глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что у села Сушаны на мине подорвался автомобиль Росгвардии, трое силовиков получили осколочные ранения.
Президент РФ Владимир Путин назвал нападение на Брянскую область терактом. У главы государства вызвал возмущение тот факт, что диверсанты стреляли по гражданской машине. Путин подчеркнул, что они видели, что в автомобиле сидят гражданские лица и дети.
Ранее сегодня СК РФ завел уголовные дела по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и уничтожении имущества.