Песков: Кремль с большим вниманием относится к позиции Китая по Украине
Россия с большим вниманием относится к позиции Китая по урегулированию конфликта на Украине, но сейчас предпосылок для его перехода в мирное русло нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы с большим вниманием относимся к всем соображениям, которые мы слышим из Пекина от наших коллег. Но сейчас продолжается специальная военная операция, никаких предпосылок для перехода в какое-то мирное русло у этой ситуации нет», – сказал он.
Россия продолжит выполнять свои задачи путем спецоперации, подчеркнул представитель Кремля. Диалог, который поддерживают президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, Песков назвал «плотным и доверительным».
На брифинге Пескова также попросили прокомментировать слова министра иностранных дел КНР Цинь Гана о том, что украинским кризисом управляет «невидимая рука», которая подталкивает к затягиванию конфликта.
«Здесь, наверно, мы можем не согласиться с нашими китайскими товарищами. Это, конечно, шутка. Шутка знаете в чем? Эта рука не невидимая, это рука видимая. Это рука Соединенных Штатов Америки, это рука Вашингтона. Вашингтон не хочет завершения этой войны», – прокомментировал заявление китайского МИДа Песков.
Ранее в своем заявлении Цинь Ган на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей подчеркнул, что сотрудничество России и Китая не направлено на противостояние с третьими странами. Министр также подчеркнул, что двусторонние отношения России и Китая выступают залогом глобального стратегического баланса и стабильности. Москва и Пекин совместно работают над продвижением многополярных отношений. Глава МИД Китая также указал на тесные контакты Путина и Си Цзиньпина.
В конце февраля Москву посетил руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, где встретился с Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На встречах обсуждались вопросы сотрудничества России и Китая и предстоящая встреча российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина. Тогда Путин попросил передать наилучшие пожелания председателю, назвав его своим другом.