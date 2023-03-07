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Песков: Кремль с большим вниманием относится к позиции Китая по Украине

Ведомости

Россия с большим вниманием относится к позиции Китая по урегулированию конфликта на Украине, но сейчас предпосылок для его перехода в мирное русло нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы с большим вниманием относимся к всем соображениям, которые мы слышим из Пекина от наших коллег. Но сейчас продолжается специальная военная операция, никаких предпосылок для перехода в какое-то мирное русло у этой ситуации нет», – сказал он.

Россия продолжит выполнять свои задачи путем спецоперации, подчеркнул представитель Кремля. Диалог, который поддерживают президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, Песков назвал «плотным и доверительным».

На брифинге Пескова также попросили прокомментировать слова министра иностранных дел КНР Цинь Гана о том, что украинским кризисом управляет «невидимая рука», которая подталкивает к затягиванию конфликта.

«Здесь, наверно, мы можем не согласиться с нашими китайскими товарищами. Это, конечно, шутка. Шутка знаете в чем? Эта рука не невидимая, это рука видимая. Это рука Соединенных Штатов Америки, это рука Вашингтона. Вашингтон не хочет завершения этой войны», – прокомментировал заявление китайского МИДа Песков.

Ранее в своем заявлении Цинь Ган на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей подчеркнул, что сотрудничество России и Китая не направлено на противостояние с третьими странами. Министр также подчеркнул, что двусторонние отношения России и Китая выступают залогом глобального стратегического баланса и стабильности. Москва и Пекин совместно работают над продвижением многополярных отношений. Глава МИД Китая также указал на тесные контакты Путина и Си Цзиньпина.

В конце февраля Москву посетил руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, где встретился с Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На встречах обсуждались вопросы сотрудничества России и Китая и предстоящая встреча российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина. Тогда Путин попросил передать наилучшие пожелания председателю, назвав его своим другом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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