Песков: Кремль с большим вниманием относится к позиции Китая по Украине

Ранее в своем заявлении Цинь Ган на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей подчеркнул, что сотрудничество России и Китая не направлено на противостояние с третьими странами. Министр также подчеркнул, что двусторонние отношения России и Китая выступают залогом глобального стратегического баланса и стабильности. Москва и Пекин совместно работают над продвижением многополярных отношений. Глава МИД Китая также указал на тесные контакты Путина и Си Цзиньпина.