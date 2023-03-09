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В Совфеде обвинили США и ЕС в организации госпереворота в Грузии

Ведомости

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас обвинил США и ЕС в организации государственного переворота в Грузии. Об этом Клишас заявил в своем Telegram-канале.

«США и ЕС, которые на своей территории жестко ограничивают любое иностранное вмешательство в свои внутренние дела, в ответ на попытку Грузии понять, что происходит с иностранным финансированием на территории Грузии многочисленных неправительственных организаций, решили устроить в Тбилиси антиконституционный государственный переворот», – сказано в сообщении.

Клишас указал, что «менять власть в стране нужно на выборах, а не в результате кровавых цветных революций, оплаченных иностранными правительствами».

Два проекта «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов» были внесены в грузинский парламент в феврале. Согласно первому варианту проекта, предлагается присваивать статус агентов иностранного влияния юридическим неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа. В документе второго говорится о внесении в этот статус не только СМИ и организации, но и физических лиц.

С 7 марта в Тбилиси проходили акции протеста на фоне принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах. Документ раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили, пообещав наложить на него вето. После манифестаций и столкновений с полицией в Тбилиси, а также силового разгона митингующих Зурабишвили в видеообращении к грузинскому народу поддержала протестующих. Демонстрации и столкновения с полицией продолжились в Грузии 8 марта и в ночь на 9 марта. Сегодня, 9 марта, законопроект был отозван из парламента. Несмотря на это оппозиция пообещала продолжить акции протеста.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня также исключил причастность Кремля к подготовленному законопроекту. «Кремль здесь абсолютно ни при чем. <...> Первопроходцами здесь стали в конце 1930-х г. США, если я правильно помню. Даже один из вариантов законопроекта (в Грузии. – Прим. “Ведомостей”) тоже, если мы правильно понимаем, очень сильно был похож на аналогичный закон в США», – сказал он.

Ранее по теме: В Кремле призвали россиян быть осторожными из-за беспорядков в Грузии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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