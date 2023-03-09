В Совфеде обвинили США и ЕС в организации госпереворота в Грузии
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас обвинил США и ЕС в организации государственного переворота в Грузии. Об этом Клишас заявил в своем Telegram-канале.
«США и ЕС, которые на своей территории жестко ограничивают любое иностранное вмешательство в свои внутренние дела, в ответ на попытку Грузии понять, что происходит с иностранным финансированием на территории Грузии многочисленных неправительственных организаций, решили устроить в Тбилиси антиконституционный государственный переворот», – сказано в сообщении.
Клишас указал, что «менять власть в стране нужно на выборах, а не в результате кровавых цветных революций, оплаченных иностранными правительствами».
Два проекта «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов» были внесены в грузинский парламент в феврале. Согласно первому варианту проекта, предлагается присваивать статус агентов иностранного влияния юридическим неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа. В документе второго говорится о внесении в этот статус не только СМИ и организации, но и физических лиц.
С 7 марта в Тбилиси проходили акции протеста на фоне принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах. Документ раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили, пообещав наложить на него вето. После манифестаций и столкновений с полицией в Тбилиси, а также силового разгона митингующих Зурабишвили в видеообращении к грузинскому народу поддержала протестующих. Демонстрации и столкновения с полицией продолжились в Грузии 8 марта и в ночь на 9 марта. Сегодня, 9 марта, законопроект был отозван из парламента. Несмотря на это оппозиция пообещала продолжить акции протеста.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня также исключил причастность Кремля к подготовленному законопроекту. «Кремль здесь абсолютно ни при чем. <...> Первопроходцами здесь стали в конце 1930-х г. США, если я правильно помню. Даже один из вариантов законопроекта (в Грузии. – Прим. “Ведомостей”) тоже, если мы правильно понимаем, очень сильно был похож на аналогичный закон в США», – сказал он.