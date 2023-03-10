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В Армении отказались от квоты заместителя генсека ОДКБ

Ведомости

Армения отказалась от квоты заместителя генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь МИД страны Ваан Унанян.

«Да, мы представили ОДКБ соответствующее предложение», – сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос об отказе от квоты замгенсека договора (цитата по Armenpress).

В январе премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что минобороны страны посчитало нецелесообразным проведение учений ОДКБ «Нерушимое братство – 2023» в стране «в сложившейся ситуации». В ОДКБ заявили, что с пониманием отнеслись к решению властей республики.

В феврале начальник штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров рассказал, что учения миротворцев пройдут в Киргизии. Сегодня, 10 марта, киргизский президент Садыр Жапаров подтвердил намерения страны провести учения.

22 декабря 2022 г. Пашинян заявил, что российская миротворческая миссия якобы не выполняет свои обязательства в Нагорном Карабахе по заявлению от 9 ноября 2020 г. Это было сказано на фоне перекрытия трассы Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре 12 декабря 2022 г., которая является единственной транспортной артерией между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и Арменией.

В ответ министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что упреки в адрес российских миротворцев в Нагорном Карабахе являются необоснованными. Говоря о ситуации в Лачинском коридоре, министр подчеркнул, что Москва выступает за восстановление полноценного транспортного сообщения и разрешение разногласий по разработке рудных месторождений региона.

Ранее по теме: Пашинян обвинил российских миротворцев в Карабахе в невыполнении своих функций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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