В Армении отказались от квоты заместителя генсека ОДКБ
Армения отказалась от квоты заместителя генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь МИД страны Ваан Унанян.
«Да, мы представили ОДКБ соответствующее предложение», – сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос об отказе от квоты замгенсека договора (цитата по Armenpress).
В январе премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что минобороны страны посчитало нецелесообразным проведение учений ОДКБ «Нерушимое братство – 2023» в стране «в сложившейся ситуации». В ОДКБ заявили, что с пониманием отнеслись к решению властей республики.
В феврале начальник штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров рассказал, что учения миротворцев пройдут в Киргизии. Сегодня, 10 марта, киргизский президент Садыр Жапаров подтвердил намерения страны провести учения.
22 декабря 2022 г. Пашинян заявил, что российская миротворческая миссия якобы не выполняет свои обязательства в Нагорном Карабахе по заявлению от 9 ноября 2020 г. Это было сказано на фоне перекрытия трассы Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре 12 декабря 2022 г., которая является единственной транспортной артерией между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и Арменией.
В ответ министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что упреки в адрес российских миротворцев в Нагорном Карабахе являются необоснованными. Говоря о ситуации в Лачинском коридоре, министр подчеркнул, что Москва выступает за восстановление полноценного транспортного сообщения и разрешение разногласий по разработке рудных месторождений региона.