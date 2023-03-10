В Армении отказались от квоты заместителя генсека ОДКБ

22 декабря 2022 г. Пашинян заявил, что российская миротворческая миссия якобы не выполняет свои обязательства в Нагорном Карабахе по заявлению от 9 ноября 2020 г. Это было сказано на фоне перекрытия трассы Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре 12 декабря 2022 г., которая является единственной транспортной артерией между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и Арменией.