ЕС продлил на полгода санкции против почти 1500 россиян и 205 юрлиц
Совет ЕС решил продлить на шесть месяцев санкции против ряда российских и украинских граждан и организаций, которых в Брюсселе считают причастными к подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Санкции, которые распространяются на 1473 физических и 205 юридических лиц, продлеваются до 15 сентября 2023 г.
Эти адресные санкции означают замораживание средств лиц и организаций, внесенных в черные списки, в банках стран ЕС и запрет на визы для въезда в Евросоюз.
21 февраля Совет ЕС продлил действие санкций в отношении России из-за спецоперации на Украине до 24 февраля 2024 г. Уже 25 февраля ЕС ввел в действие десятый пакет санкций против России, в него попали 87 физических лиц и 34 юридических лица.
9 марта минфин США сообщил, что Вашингтон и его союзники заблокировали более $58 млрд активов граждан России за последний год. Как утверждается, были заморожены яхты, элитная недвижимость и др. В частности, группа заблокировала активы Банка России и Фонда национального благосостояния (ФНБ) России, а также проводила расследования и противодействовала уклонению от санкций со стороны РФ.