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ЕС продлил на полгода санкции против почти 1500 россиян и 205 юрлиц

Ведомости

Совет ЕС решил продлить на шесть месяцев санкции против ряда российских и украинских граждан и организаций, которых в Брюсселе считают причастными к подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. 

Санкции, которые распространяются на 1473 физических и 205 юридических лиц, продлеваются до 15 сентября 2023 г.

Эти адресные санкции означают замораживание средств лиц и организаций, внесенных в черные списки, в банках стран ЕС и запрет на визы для въезда в Евросоюз.

21 февраля Совет ЕС продлил действие санкций в отношении России из-за спецоперации на Украине до 24 февраля 2024 г. Уже 25 февраля ЕС ввел в действие десятый пакет санкций против России, в него попали 87 физических лиц и 34 юридических лица.

9 марта минфин США сообщил, что Вашингтон и его союзники заблокировали более $58 млрд активов граждан России за последний год. Как утверждается, были заморожены яхты, элитная недвижимость и др. В частности, группа заблокировала активы Банка России и Фонда национального благосостояния (ФНБ) России, а также проводила расследования и противодействовала уклонению от санкций со стороны РФ.

Ранее по теме: МИД: Россия рассматривает все правовые механизмы возвращения заблокированных активов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных