ЕС продлил на полгода санкции против почти 1500 россиян и 205 юрлиц

9 марта минфин США сообщил, что Вашингтон и его союзники заблокировали более $58 млрд активов граждан России за последний год. Как утверждается, были заморожены яхты, элитная недвижимость и др. В частности, группа заблокировала активы Банка России и Фонда национального благосостояния (ФНБ) России, а также проводила расследования и противодействовала уклонению от санкций со стороны РФ.