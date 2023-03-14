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В Баку сообщили об обстрелах на границе с Арменией и в Карабахе

Ведомости

В министерство обороны Азербайджана сообщили об обстрелах позиций армии на границе с Арменией и в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«С вечера 13 марта до утра 14 марта позиции азербайджанской армии с перерывами подвергались обстрелу 19 раз», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что под обстрел попали пять населенных пунктов на границей с Арменией, а также Ходжалинский район, большую часть которого контролирует непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР). Подразделениями азербайджанской армии приняты «адекватные ответные меры», говорится в сообщении.

Последний раз о нарушении режима прекращения огня в районе Нагорного Карабаха Минобороны РФ сообщило 2 марта. Это произошло в Аскеранском районе, которая находится в составе НКР. Тогда в министерстве отметили, что продолжают переговорный процесс с азербайджанской и армянской сторонами по возобновлению движения по трассе Степанакерт – Горис.

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Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном начался в сентябре 2020 г. Перемирие было заключено 10 ноября того же года при посредничестве России. Согласно соглашению, стороны договорились прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. В частности, в НКР был направлен российский миротворческий контингент.

12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре, единственную дорогу, соединяющую НКР и Армению. Армянские власти заявили, что после блокировки дороги возникла нехватка товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов.

В середине января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил о необходимости открытии коридора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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