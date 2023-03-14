В Баку сообщили об обстрелах на границе с Арменией и в Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном начался в сентябре 2020 г. Перемирие было заключено 10 ноября того же года при посредничестве России. Согласно соглашению, стороны договорились прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. В частности, в НКР был направлен российский миротворческий контингент.