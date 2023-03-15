В Кремле назвали тему совещания Путина накануне дня присоединения Крыма
Президент России Владимир Путин 17 марта – накануне дня воссоединения Крыма с Россией – проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Аналогичная тема совещания была и в прошлом году.
«В связи с днем воссоединения Крыма с Россией будет накануне в пятницу, 17 марта, совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя в режиме видеоконференции, рабочее, субстантивное совещание, и непосредственно в день воссоединения 18 марта в субботу будет еще одна видеоконференция», – рассказал Песков журналистам.
О планах главы государства провести накануне дня воссоединения Крыма с Россией совещание ранее уже сообщал Песков. Тогда же пресс-секретарь говорил, что у Путина также запланированы мероприятия и в саму праздничную дату. По словам Пескова, в Крыму будет открываться «достаточно важный объект – культурный, исторический». В связи с этим событием у главы государства запланирована видеоконференция.
Представитель Кремля отмечал, что в целом у российского президента текущая неделя будет «очень насыщенная». При этом Песков не стал анонсировать все предстоящие мероприятия, уточнив лишь, что «на этой неделе будут еще международные контакты».
День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».