В Кремле назвали тему совещания Путина накануне дня присоединения Крыма

О планах главы государства провести накануне дня воссоединения Крыма с Россией совещание ранее уже сообщал Песков. Тогда же пресс-секретарь говорил, что у Путина также запланированы мероприятия и в саму праздничную дату. По словам Пескова, в Крыму будет открываться «достаточно важный объект – культурный, исторический». В связи с этим событием у главы государства запланирована видеоконференция.