Башар Асад заявил о признании Дамаском новых границ России
Сирия признает новые границы России с вошедшими в ее состав новыми регионами, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью «РИА Новости».
«Конечно. Я говорю, что это российские территории...Позиция Сирии — четкая и в то же время решительная, у нас есть убежденность по этому вопросу, не только ради дружбы с Россией, но и потому, что эти территории — территории России», – рассказал он.
По его словам, эти территории исторически являются российскими и на них проживают российские граждане.
15 марта Асад совершил первый с начала спецоперации на Украине рабочий визит в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Российский президент назвал существенными результаты совместной борьбы с международным терроризмом в Сирии, что позволяет стабилизировать социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию. Он отметил помощь МЧС и Минобороны России в спасении пострадавших от землетрясения.
Асад поблагодарил Путина за оказанную республике помощь и раскритиковал позицию западных стран по конфликту на Украине. Он заверил, что Дамаск продолжает поддерживать российскую спецоперацию. По его словам, мир нуждается в стабилизации, «иначе он приблизится к большому краху».
30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России после состоявшихся в них референдумов. Во время своего послания Федеральному собранию 21 февраля Путин подчеркивал, что Россия уже начала и будет продолжать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых субъектов страны. Речь идет, в частности, о возрождении предприятий и портов, строительстве новых дорог.