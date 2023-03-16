Посол Антонов: возможная атака США на российские самолеты стала бы объявлением войны

Антонов подчеркнул, что российский истребитель не вступал в контакт с американским беспилотником, и посоветовал Пентагону «перенаправить в свой адрес» обвинения в непрофессионализме. Он отметил, что «к началу апокалиптического конфликта» подстрекает американская сторона. Москва же к эскалации не стремится и продолжает поддерживать контакты с Вашингтоном, в том числе по линии Минобороны, уточнил посол.