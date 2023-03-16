Посол Антонов: возможная атака США на российские самолеты стала бы объявлением войны
Нападение США на российский самолет в нейтральном пространстве будет расценено Москвой как открытое объявление войны. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве — не просто преступление, согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе», — приводится ответ дипломата на запрос СМИ в Telegram-канале посольства.
Таким образом Антонов прокомментировал призыв сенатора Линдси Грэма сбивать российские самолеты при приближении к авиации США в международных водах. Российский посол отметил, что заявления «некоторых законодателей выходят за рамки здравого смысла», и призвал ответить сенатора, готовы ли власти США «подвергнуть американских граждан и международное сообщество риску полномасштабной ядерной войны».
Антонов подчеркнул, что российский истребитель не вступал в контакт с американским беспилотником, и посоветовал Пентагону «перенаправить в свой адрес» обвинения в непрофессионализме. Он отметил, что «к началу апокалиптического конфликта» подстрекает американская сторона. Москва же к эскалации не стремится и продолжает поддерживать контакты с Вашингтоном, в том числе по линии Минобороны, уточнил посол.
Утром 14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства. В результате в воздух были подняты российские истребители.
В Минобороны уточнили, что из-за резкого маневрирования дрон стал неуправляем и упал в море. Подчеркивалось, что российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.
Американская же сторона утверждает, что MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что дрон выполнял разведывательную миссию, не уточнив, нес ли беспилотник оружие. В госдепе США сочли действия российских военных непреднамеренными.
В Белом доме уточнили, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте. Позже в Кремле также заявили, что президенту РФ Владимиру Путину было доложено о произошедшем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что контактов на высшем уровне не было. При этом 15 марта по инициативе США состоялись переговоры министра обороны России Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина.