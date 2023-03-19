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Володин задекларировал почти 81 млн рублей дохода

Ведомости

Доходы председателя Госдумы Вячеслава Володина составили в 2022 г. 80 928 000 руб., сообщили в пресс-службе Госдуме со ссылкой на Telegram-канал сторонников спикера ГД «Володин Саратов».

Володин подал ежегодную декларацию о доходах и имуществе на этой неделе, говорится в публикации. По данным Telegram-канала, доход спикера Госдумы складывается из зарплаты и процентов по вкладам: Володин в 1999 г. участвовал в создании бизнес-структур, затем в 2007 г. он вышел из состава акционеров. 

«Сегодня большую долю его доходов составляют проценты по вкладам, часть которых он тратит на благотворительность. В 2022 г. сумма пожертвований составила 34 763 000 руб.,» – пишет «Володин Саратов».

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25 января Госдума приняла закон о публикации деклараций о доходах депутатов и сенаторов в обобщенном виде – т. е. без указания имен и фамилий парламентариев. Володин в ходе принятия законопроекта заявил, что опубликует свою декларацию, подчеркнув, что ему «нечего скрывать». Спикер назвал инициативу «непростой» и сказал, что «если кто-то будет пытаться закрыться нормой закона, но при этом говорит об открытости, вот это двойные стандарты». Он добавил, что декларации также пообещали опубликовать депутат от КПРФ Михаил Матвеев и депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. В силу закон вступил с 1 марта 2023 г.

В 2018 г. Володин задекларировал доход в размере 71,7 млн руб. Сообщалось, что он владеет земельным участком, жилым домом, двумя гостевыми домами, квартирой, нежилыми и хозяйственными постройками. До этого его доход составил 51,5 млн руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных