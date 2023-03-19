Володин задекларировал почти 81 млн рублей дохода

25 января Госдума приняла закон о публикации деклараций о доходах депутатов и сенаторов в обобщенном виде – т. е. без указания имен и фамилий парламентариев. Володин в ходе принятия законопроекта заявил, что опубликует свою декларацию, подчеркнув, что ему «нечего скрывать». Спикер назвал инициативу «непростой» и сказал, что «если кто-то будет пытаться закрыться нормой закона, но при этом говорит об открытости, вот это двойные стандарты». Он добавил, что декларации также пообещали опубликовать депутат от КПРФ Михаил Матвеев и депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. В силу закон вступил с 1 марта 2023 г.