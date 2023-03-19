Володин задекларировал почти 81 млн рублей дохода
Доходы председателя Госдумы Вячеслава Володина составили в 2022 г. 80 928 000 руб., сообщили в пресс-службе Госдуме со ссылкой на Telegram-канал сторонников спикера ГД «Володин Саратов».
Володин подал ежегодную декларацию о доходах и имуществе на этой неделе, говорится в публикации. По данным Telegram-канала, доход спикера Госдумы складывается из зарплаты и процентов по вкладам: Володин в 1999 г. участвовал в создании бизнес-структур, затем в 2007 г. он вышел из состава акционеров.
«Сегодня большую долю его доходов составляют проценты по вкладам, часть которых он тратит на благотворительность. В 2022 г. сумма пожертвований составила 34 763 000 руб.,» – пишет «Володин Саратов».
25 января Госдума приняла закон о публикации деклараций о доходах депутатов и сенаторов в обобщенном виде – т. е. без указания имен и фамилий парламентариев. Володин в ходе принятия законопроекта заявил, что опубликует свою декларацию, подчеркнув, что ему «нечего скрывать». Спикер назвал инициативу «непростой» и сказал, что «если кто-то будет пытаться закрыться нормой закона, но при этом говорит об открытости, вот это двойные стандарты». Он добавил, что декларации также пообещали опубликовать депутат от КПРФ Михаил Матвеев и депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. В силу закон вступил с 1 марта 2023 г.
В 2018 г. Володин задекларировал доход в размере 71,7 млн руб. Сообщалось, что он владеет земельным участком, жилым домом, двумя гостевыми домами, квартирой, нежилыми и хозяйственными постройками. До этого его доход составил 51,5 млн руб.