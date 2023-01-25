Спикер Госдумы Володин пообещал опубликовать свою декларацию

«Ну, может быть, это как раз для нас через искушение прийти к тому моменту истины, для себя взять и опубликовать. Вот мы с [депутатом от КПРФ Ольгой] Алимовой опубликуем, мы избирались от Саратовской области. Нам нечего скрывать. Или вам есть, что скрывать, Ольга Николаевна? Только наши отношения. Всё остальное опубликуем», – сказал Володин. По словам спикера, никто никому не запрещает публиковать декларации, это «наше с вами право». «Поэтому если [один из авторов поправок, депутат от ЛДПР Алексей] Диденко возьмёт и опубликует свою декларацию, это его право. Более того, он правильно поступит», – заявил Володин.