Спикер Госдумы Володин пообещал опубликовать свою декларацию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе принятия законопроекта об отмене обязательной публикации деклараций депутатов и сенаторов заявил, что опубликует свою декларацию.
«Ну, может быть, это как раз для нас через искушение прийти к тому моменту истины, для себя взять и опубликовать. Вот мы с [депутатом от КПРФ Ольгой] Алимовой опубликуем, мы избирались от Саратовской области. Нам нечего скрывать. Или вам есть, что скрывать, Ольга Николаевна? Только наши отношения. Всё остальное опубликуем», – сказал Володин. По словам спикера, никто никому не запрещает публиковать декларации, это «наше с вами право». «Поэтому если [один из авторов поправок, депутат от ЛДПР Алексей] Диденко возьмёт и опубликует свою декларацию, это его право. Более того, он правильно поступит», – заявил Володин.
Спикер назвал инициативу «непростой» и сказал, что «если кто-то будет пытаться закрыться нормой закона, но при этом говорит об открытости, вот это двойные стандарты». Он добавил, что декларации также пообещал опубликовать депутат от КПРФ Михаил Матвеев и депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. «Мы с вами, когда речь идет о дисциплине, начали с самоорганизации», – заявил спикер.
«Федеральный закон принят. Уважаемые коллеги, искушение приходит с принятием этого закона. Кто-то подаст декларацию, кто-то нет. Но поправка Павла Владимировича именная, ваша и от Совета Федерации кто? [Сенатора Андрея] Клишаса. Одним словом, поправка Крашенинникова-Клишаса позволяет не публиковать декларации. И Фридрих Энгельс нынешнего времени», – заявил Володин.
Ко второму чтению законопроекта, который позволял не сдавать декларации региональным и муниципальным депутатам, работающим на непостоянной основе, появилась поправка в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы. Из нее следовало, что в «обобщенном виде» будет публиковаться также информация о доходах и имуществе федеральных парламентариев, а доступ к декларациям будет осуществляться в порядке, который установят палаты Федерального собрания. Депутаты смогут не публиковать декларации уже с 1 марта 2023 г. В среду, 25 января, законопроект был принят Госдумой в третьем чтении.