Путин сообщил об открытости России к переговорному процессу по Украине
Президент России Владимир Путин внимательно изучил план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом российский лидер сказал во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле, подчеркнув открытость России к переговорному процессу.
«Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех стран. Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. Мы обсудим все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением», – сказал он.
Сегодня в Кремле проходит неформальная встреча лидеров России и Китая. На 21 марта намечен основной день государственного визита председателя КНР, в который состоятся переговоры в узком и расширенном формате, а также подписание документов и заявления для СМИ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в ходе переговоров глав государств будут затронуты темы мирного плана Китая по Украине. По словам Пескова, Путин даст исчерпывающие разъяснения по ситуации на Украине.
24 февраля Китай представил свои предложения по урегулированию конфликта на Украине. Документ, состоящий из 12 пунктов, был опубликован на сайте МИДа страны. Среди пунктов – уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение боевых действий и способствование началу диалога Москвы и Киева, снижение стратегических рисков, противодействие применению или угрозе применения ядерного оружия и др.