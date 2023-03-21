Мишустин встретится с Си Цзиньпином
Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, пишут «РИА Новости».
Как отметил Ушаков, встреча Мишустина и Си Цзиньпина должна состояться в первой половине дня. Он напомнил, что этим переговорам предшествовала 27-я регулярная встреча глав правительств двух стран в декабре 2022 г., в ходе которой Мишустин указал на готовность Москвы и Пекина вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку Россия и Китай заинтересованы в процветании друг друга.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что на 21 марта намечен основной день государственного визита председателя КНР, в который состоятся переговоры в узком и расширенном формате, а также подписание документов и заявления для СМИ. Церемония официальной встречи начнется ориентировочно в 15:00 мск.
По словам Ушакова, первый раунд переговоров 21 марта будет представительным. В узком составе предполагается участие зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, министра иностранных дел Сергея Лаврова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра обороны Сергея Шойгу, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, руководителя «Роскосмоса» Юрия Борисова, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, посла России в Китае Игоря Моргулова и самого Ушакова.
В расширенном составе также примут участие шесть вице-премьеров, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.
Си Цзиньпин прилетел в Россию накануне, 20 марта, тогда же у него состоялась неформальная встреча с президентом России Владимиром Путиным. По словам Пескова, она продолжалась 4,5 часа. В ходе неформальной встречи лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире. Си Цзиньпин пробудет с визитом в Москве до 22 марта.