Шойгу наградил летчиков, перехвативших американский боевой дрон

В Белом доме после инцидента назвали ограничения полетов, введенные РФ над Черным морем, незаконными и заявили, что не собираются им следовать. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США планируют продолжать полеты в этой зоне, поскольку их действия не нарушают международное право.