Шойгу наградил летчиков, перехвативших американский боевой дрон
Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами Мужествами летчиков Су-27, которые предотвратили 14 марта нарушение американским беспилотником границ района проведения спецоперации, сообщил Telegram-канал Минобороны.
«Орденами Мужества награждены летчики самолетов Су-27, предотвратившие нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции», – говорится в сообщении.
Ранее сегодня Шойгу также сообщил, что девушки-военные, уничтожившие 22 марта два украинских беспилотника в Севастополе, будут представлены к награде и получат денежную премию.
Утром 14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы. В Минобороны отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства. В результате в воздух были подняты российские истребители.
В ведомстве уточнили, что из-за резкого маневрирования дрон стал неуправляем и упал в море. Подчеркивалось, что российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.
Американская же сторона утверждает, что MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что дрон выполнял разведывательную миссию. 16 марта Пентагон показал видео, на котором предположительно запечатлен инцидент с беспилотником.
В Белом доме после инцидента назвали ограничения полетов, введенные РФ над Черным морем, незаконными и заявили, что не собираются им следовать. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США планируют продолжать полеты в этой зоне, поскольку их действия не нарушают международное право.
18 марта агентство Reuters сообщило о возобновлении полетов американских беспилотников-разведчиков над акваторией Черного моря.