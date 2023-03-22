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Рябков заявил, что гибридная война против России приобретает более масштабные формы

Ведомости

Гибридная война против России приобретает все более масштабные и «изощренные» формы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет ТАСС.

«Сейчас время, когда, по сути дела, гибридная война приобретает все более масштабные и изощренные формы, эта война идет с США и возглавляемой ими группой стран против Российской Федерации безоглядно, без просчета последствий того, что может случиться», – заявил дипломат, комментируя призыв сенатора Линдси Грэма сбивать российские самолеты, приближающиеся к американским объектам над международными водами.

Также, по словам Рябкова, вероятность ядерного конфликта сегодня стала наивысшей за последние десятилетия. Россия, как заявил дипломат, остается приверженной идее о том, что мир должен быть безопасным и свободным от ядерной угрозы.

У Москвы и Вашингтона при этом сейчас нет точек соприкосновения по тематике Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), добавил он. По оценке дипломата, Россия сможет вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после того, как Вашингтон изменит свою враждебную политику в целом. 

В начале февраля в МИД России, комментируя ситуацию вокруг ДСНВ, заявили, что действия США в отношении России могут привести к прямому военному столкновению двух держав. «США, по сути, развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав», – говорилось в сообщении ведомства.

В конце января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад ведет против России войну не гибридную, а уже почти настоящую. Министр также указывал на то, что западные лидеры, участвовавшие в подписании минских соглашений, признали, что соглашения были направлены лишь на выигрыш времени, в течение которого Украину продолжали накачивать оружием для проецирования Киевом угрозы против России. В сентябре 2022 г. Лавров отмечал, что развязанная Западом гибридная война против России обрела «беспрецедентный характер».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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