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Комиссия парламента Турции одобрила протокол о членстве Финляндии в НАТО

Ведомости

Комиссия по международным делам парламента Турции одобрила ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО, передает телеканал TRT.

Уточняется, что документ был направлен в парламент президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предполагается, что он должен быть утвержден парламентом до 26 марта. По словам замминистра иностранных дел Бурака Акчапара, двусторонние отношения Турции и Финляндии «развиваются в позитивном ключе». 

1 марта парламент Финляндии 184 голосами из 200 поддержал вступление страны в НАТО. Голосование в парламенте прошло досрочно, чтобы закрыть вопрос до выборов, которые пройдут 2 апреля. 23 марта президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении республики в НАТО. 

Теперь вступление республики в альянс должны ратифицировать все страны – члены НАТО, затем Финляндию пригласит присоединиться к НАТО генсек организации. В правительстве страны отметили, что Финляндия намерена вступить в НАТО одновременно со Швецией «как можно скорее».

Финляндия подала заявку на членство в НАТО 18 мая 2022 г., одновременно это сделала и Швеция. На данный момент только две страны блока НАТО — Венгрия и Турция — не ратифицировали протоколы о присоединении государств к альянсу. 17 марта Эрдоган сообщил, что страна готова провести голосование в парламенте по ее ратификации до всеобщих выборов в стране 14 мая 2023 г. При этом, добавил турецкий лидер, голосовать за присоединение к альянсу Швеции в Анкаре не собираются. 

Ранее по теме: Парламент Венгрии проголосует по ратификации членства Финляндии в НАТО 27 марта

Согласно подписанным договоренностям, Стокгольм и Хельсинки обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Кроме того, Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, а Стокгольм отдельно заявил об ужесточении антитеррористического законодательства в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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