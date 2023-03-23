Комиссия парламента Турции одобрила протокол о членстве Финляндии в НАТО
Комиссия по международным делам парламента Турции одобрила ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО, передает телеканал TRT.
Уточняется, что документ был направлен в парламент президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предполагается, что он должен быть утвержден парламентом до 26 марта. По словам замминистра иностранных дел Бурака Акчапара, двусторонние отношения Турции и Финляндии «развиваются в позитивном ключе».
Теперь вступление республики в альянс должны ратифицировать все страны – члены НАТО, затем Финляндию пригласит присоединиться к НАТО генсек организации. В правительстве страны отметили, что Финляндия намерена вступить в НАТО одновременно со Швецией «как можно скорее».
Финляндия подала заявку на членство в НАТО 18 мая 2022 г., одновременно это сделала и Швеция. На данный момент только две страны блока НАТО — Венгрия и Турция — не ратифицировали протоколы о присоединении государств к альянсу. 17 марта Эрдоган сообщил, что страна готова провести голосование в парламенте по ее ратификации до всеобщих выборов в стране 14 мая 2023 г. При этом, добавил турецкий лидер, голосовать за присоединение к альянсу Швеции в Анкаре не собираются.
Согласно подписанным договоренностям, Стокгольм и Хельсинки обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Кроме того, Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, а Стокгольм отдельно заявил об ужесточении антитеррористического законодательства в стране.