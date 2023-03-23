Комиссия парламента Турции одобрила протокол о членстве Финляндии в НАТО

Финляндия подала заявку на членство в НАТО 18 мая 2022 г., одновременно это сделала и Швеция. На данный момент только две страны блока НАТО — Венгрия и Турция — не ратифицировали протоколы о присоединении государств к альянсу. 17 марта Эрдоган сообщил, что страна готова провести голосование в парламенте по ее ратификации до всеобщих выборов в стране 14 мая 2023 г. При этом, добавил турецкий лидер, голосовать за присоединение к альянсу Швеции в Анкаре не собираются.