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Политика

Президент Израиля призвал немедленно остановить принятие судебной реформы

Ведомости

Правительство Израиля должно немедленно остановить процесс принятия судебной реформы. Такое заявление сделал президент страны Ицхак Герцог на фоне антиправительственного митинга в Израиле.

«Во имя единства народа Израиля, во имя ответственности я призываю вас остановить законодательный процесс [принятия реформы]», — написал он в Twitter.

26 марта тысячи демонстрантов стихийно вышли на улицы, протестуя против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Причиной стало его решение отправить в отставку министра обороны Израиля Йоава Галанта, который ранее высказался против судебной реформы. Реформу активно продвигает правящая коалиция, в то же время против нее выступает израильская оппозиция.

Телеканал Kan 11 сообщал, что протестующие несколько часов блокировали движение по шоссе Аялон — крупнейшей автомагистрали на востоке города. Газета The Jerusalem Post отмечала, что участники акции жгли шины и выстраивали баррикады. По оценкам частной компании Crowd Solutions, на пике число митингующих достигло 105 000 человек.

Полиция начала разгон митинга спустя пять часов после начала. Силовики задействовали водометы, конные отряды и другие меры, чтобы прекратить беспорядки. N12 News писало о столкновениях между демонстрантами и полицией. Протестующие бросали в силовиков камни, бутылки и другие предметы. В результате пострадали трое полицейских, пишет The Jerusalem Post.

По данным газеты, 26 марта участники протестных акций одновременно пришли к резиденции Нетаньяху в Иерусалиме. Кроме того, часть демонстрантов собралась у дома Галанта в поселении Амикам на севере страны, чтобы выразить министру поддержку.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Израиля Йоава Галанта накануне, 26 марта. Причиной стал призыв министра отказаться от проведения судебной реформы в стране. По его мнению, реформа вызывает раскол в обществе и создает угрозу национальной безопасности. Галант признал, что судебная система страны нуждается в изменениях, однако осуществлять их нужно путем широкого диалога, добавил он.

The Jerusalem Post писала, что такие действия политика возмутили Нетаньяху. Премьер заявил об утрате доверия к министру после того, как он сделал шаг «за спиной у правительства», пока сам Нетаньяху находился с визитом в Лондоне, пишет издание.

Реформа, на которой настаивает правящая коалиция, предполагает получение правительством полного контроля над назначением судей в Верховный суд, а сам он при этом лишится права пересматривать основные законы страны. По словам Нетаньяху, реформа призвана сбалансировать ветви власти. В то же время его оппоненты упрекают премьера в покушении на демократические основы государства. Ранее президент Израиля назвал реформу «кошмаром» и «бедствием», с критикой также выступил экс-премьер Яир Лапид.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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