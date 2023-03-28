Белый дом не увидел необходимости проводить расследование по «Северным потокам»

Ранее российские власти неоднократно призывали провести международное разбирательство инцидента с участием российских представителей и указывали на нежелание Запада прозрачно расследовать дело о газопроводах. Накануне, 27 марта, Совет Безопасности ООН отклонил предложение РФ по созданию комиссии для расследования терактов на «Северных потоках». В Кремле выразили сожаление в связи с таким решением и подчеркнули, что российская сторона «продолжит усилия по тому, чтобы не дать замотать эту тему».