Белый дом не увидел необходимости проводить расследование по «Северным потокам»
Вашингтон не считает нужным проводить дополнительное расследование инцидента на «Северных потоках», поскольку подобного рода разбирательства уже ведут три страны Европы. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Есть три независимых односторонних расследования в трех европейских странах. И у президента [Байдена] есть полная уверенность в том, что эти расследования будут настолько тщательными, насколько это возможно», — заявил он (цитата по ТАСС).
Кирби добавил, что США намерены дождаться завершения расследований и увидеть результаты. По его словам, «три независимых европейских расследования должны помочь нам лучше понять, что случилось».
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались.
8 февраля журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной.
Ранее российские власти неоднократно призывали провести международное разбирательство инцидента с участием российских представителей и указывали на нежелание Запада прозрачно расследовать дело о газопроводах. Накануне, 27 марта, Совет Безопасности ООН отклонил предложение РФ по созданию комиссии для расследования терактов на «Северных потоках». В Кремле выразили сожаление в связи с таким решением и подчеркнули, что российская сторона «продолжит усилия по тому, чтобы не дать замотать эту тему».